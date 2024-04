Meloni ricorda Enrico Mattei, “un imprenditore lungimirante”

MeteoWeb

“Nel giorno della sua nascita il mio pensiero va a Enrico Mattei, un grande italiano e un imprenditore lungimirante che tanto ha dato alla nostra Nazione“: sono le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che, in un post sui social, ha ricordato l’imprenditore italiano. “Lui, prima di altri, ha dimostrato quanto la politica energetica fosse la locomotiva in grado di muovere la capacità produttiva dell’Italia, ma anche di costruire una cooperazione con le nazioni africane e di promuovere gli interessi strategici italiani,” ha sottolineato il premier. “Un uomo che credeva nella grande potenzialità della Nazione e che oggi ispira l’azione del nostro Governo per realizzare il “Piano Mattei”, un progetto in cui crediamo fortemente e che rappresenta l’occasione per una nuova stagione di sviluppo e di progresso”.

Enrico Mattei è stato un’affascinante figura italiana del dopoguerra. Imprenditore lungimirante, fondò l’ENI, il colosso energetico che sfidò le “Sette Sorelle” angloamericane, diversificando l’approvvigionamento petrolifero e ponendo l’Italia sulla via dello sviluppo. Manager carismatico, plasmò l’ENI a sua immagine, creando un modello di azienda efficiente e socialmente responsabile. Morto tragicamente in un incidente aereo, fu un uomo complesso e controverso, capace di grandi visioni e azioni concrete, che ha lasciato un’impronta indelebile sulla storia italiana.

