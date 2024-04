Messina: domani esercitazione antincendio tra Alcara Li Fusi e Longi

MeteoWeb

Il DRPC Sicilia, in raccordo con il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliane e la Direzione Regionale VV.F. Sicilia, nell’ambito delle attività previsione, prevenzione, e gestione delle emergenze connesse al rischio incendi, ha programmato l’Organizzazione di un esercitazione regionale sul contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia nella provincia di Messina nel territorio dei Comuni di Alcara Li Fusi e Longi, in provincia di Messina. Il Direttore dell´esercitazione è l’ingegnere Bruno Manfrè, Dirigente Territoriale della provincia di Messina del DRPC Sicilia.

L’esercitazione si svolgerà domani 20 aprile ed è previsto l’impegno di personale del DRPC e volontari per l’organizzazione del campo e delle aree esercitative anche venerdì 19 aprile.

L’evento in programma, che individua il Servizio Territoriale S12 della provincia di Messina come Servizio capofila, coinvolge anche il Servizio Territoriale S.10 di Caltanissetta ed Enna, e prevede la partecipazione delle OdV della provincia di Messina e delle provincie di Enna e Caltanissetta. Il Comune di Alcara Li Fusi ha reso disponibile la P.zza Alcide De Gasperi per l’allestimento dell’area di ammassamento nella quale fare convergere i mezzi dei volontari impegnati nelle attività esercitative, nonché, grazie al contributo della curia, la disponibilità della chiesa Sant’Elia per i briefing inziale ed il debriefing finale.

Nell’area sita in località Case Mangalaviti, nel Comune di Longi, si svolgeranno gli scenari esercitativi previsti nella documentazione di programmazione delle EXE., mentre si è deciso di utilizzare la P.zza Alcide De Gasperi ad Alcara Li Fusi quale area di ammassamento e l’area “Case Mangalaviti” nel Parco dei Nebrodi per le attività esercitative. Tale area è raggiungibile dall’area di ammassamento attraverso una viabilità che si snoda nei territori di Alcara Li Fusi e Longi lungo percorsi a volte anche tortuosi, che simulano le reali condizioni nelle quali si ritrovano ad operare molto spesso le OdV impegnate nelle operazioni di supporto allo spegnimento.

L’esercitazione prevede, come da programma, tre scenari esercitativi:

incendio boschivo: prova di spegnimento di incendio boschivo simulato con cataste di legno realizzate a cura del CFRS con le ODV AIB;

incendio interfaccia: prove spegnimento di incendio di interfaccia simulato con un bruciatore alimentato con GPL a cura del CNVVF con le ODV AIB

incendio di un’azienda zootecnica: prova di evacuazione per la salvaguardia degli animali a cura di CFRS e VVF con le ODV AIB

Attività formative

Per lo svolgimento delle attività esercitative negli scenari previsti, sono programmate le seguenti attività:

Formazione delle colonne mobili di OODV di protezione civile specializzate in antincendio boschivo, logistica, sanitario, telecomunicaizoni, provenienti dalle provincie di Messina, Enna e Caltanissetta convergenti nell´area esercitativa;

Incorporazione dei volontari di PC a cura dei Servizi S.07, S.12 ed S.10;

Briefing introduttivo delle attività esercitative programmate a cura del Servizio S.12 ed attività formativa su: incendi di interfaccia a cura del CNVVF indirizzate alla conoscenza delle procedure operative discendenti dal “Programma operativo annuale 2023, in materia di concorso delle strutture del CNVVF della Sicilia alla lotta attiva contro gli incendi boschivi sul territorio della regione

Siciliana”; incendi boschivi a cura del CFRS indirizzate alla conoscenza delle procedure operative, delle regole d´ingaggio, della figura del DOS e l´interazione con la Sala Operativa; ruolo del volontario nelle attività AIB, aggiornamenti GECOS ed attivazione Volontariato con Piattaforma GECOS a cura del Servizio S.07 del DRPC; sistema di comunicazioni via radio in emergenza a cura del Servizio S.01 del DRPC; smistamento delle squadre di ODV AIB verso i siti esercitativi e rientro all’area di ammassamento a cura dei Servizi S.12 ed S.10; debriefing a conclusione delle attività esercitative per il riscontro delle criticità rilevate.

