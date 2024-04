Quasi la metà delle principali città cinesi sta affondando: il problema della subsidenza

MeteoWeb

Secondo un articolo pubblicato sulla rivista Science oggi, un residente su dieci delle città costiere in Cina potrebbe trovarsi a vivere sotto il livello del mare entro un secolo, a causa della subsidenza del terreno e dei cambiamenti climatici. Circa il 16% dell’area mappata delle principali città cinesi sta sprofondando “rapidamente”, più velocemente di 10 millimetri ogni anno. Un’area ancora più grande, circa il 45%, sta affondando a un ritmo “moderato”, oltre 3mm all’anno, afferma lo studio. Le città colpite includono la capitale Pechino, nonché megalopoli, tra cui Tianjin, Hefei e Xian.

La situazione potrebbe vedere un quarto delle terre costiere cinesi scivolare sotto il livello del mare entro pochi decenni, ponendo “serie minacce” per le centinaia di milioni di persone che vivono sulla costa, secondo lo studio.

Il problema della subsidenza

“La subsidenza non è certamente un problema solo in Cina. Molte altre parti del mondo condividono lo stesso problema”, afferma Ding Xiaoli, geodeta del Politecnico di Hong Kong.

La subsidenza si verifica quando il terreno sprofonda rispetto al livello del mare, solitamente a causa dell’estrazione di acqua sotterranea, roccia o altre risorse. Nei Paesi Bassi, circa un quarto del territorio è sprofondato sotto il livello del mare. Ed entro il 2040, si prevede che quasi un quinto della popolazione mondiale vivrà su terreni che sprofondano.

Giacarta è diventata la capitale in declino più rapido del mondo, spingendo l’Indonesia a proporre una nuova capitale. Negli Stati Uniti, più di 44.000 chilometri quadrati di terreno in 45 stati sono stati direttamente colpiti dalla subsidenza, con oltre l’80% dei casi relativi all’estrazione di acque sotterranee, spesso per scopi agricoli.

Lo studio

Ding afferma che lo studio fornisce un’interessante istantanea della situazione in Cina e collega in modo cruciale la questione alle popolazioni colpite. Gli autori, guidati da Shengli Tao, ricercatore in tecnologia di telerilevamento presso l’Università di Pechino, hanno valutato 82 città in tutta la Cina con una popolazione di oltre 2 milioni di abitanti. Hanno utilizzato gli impulsi radar dei satelliti per misurare i cambiamenti nella distanza tra il satellite e il suolo ed esaminare come sono cambiate le sue elevazioni tra il 2015 e il 2022.

Hanno scoperto che le città colpite da una grave subsidenza sono concentrate in cinque regioni e coprono sia le città costiere che quelle dell’entroterra. Nella lista ci sono anche città del sud-ovest, in gran parte senza sbocco sul mare, come Kunming, Nanning e Guiyang – una scoperta che sorprende Zhou Yuyu, geografo dell’Università di Hong Kong. “Queste città non sono così densamente popolate o industrializzate come altre parti della Cina, eppure sperimentano ancora una significativa subsidenza”, afferma.

Lo studio collega una serie di fattori naturali e umani all’affondamento, come la profondità del substrato roccioso di una città, l’esaurimento delle falde acquifere, il peso degli edifici, l’uso dei sistemi di trasporto e l’estrazione mineraria sotterranea.

Precedenti studi hanno scoperto che l’eccessiva estrazione delle acque sotterranee è una delle cause principali della grave subsidenza del terreno nelle città del mondo.

Storie di mitigazione

Ma ci sono anche storie di mitigazioni riuscite. Tokyo ha rallentato il suo affondamento passando da un rapido 240mm all’anno negli anni ’60 a circa 10mm all’anno nei primi anni 2000, dopo aver approvato leggi che limitavano il pompaggio delle acque sotterranee. Shanghai, in Cina, che è affondata di ben 2,6 metri tra il 1921 e il 1965, ha ridotto il suo tasso annuo di affondamento a circa 5mm dopo aver implementato una serie di normative ambientali.

“La chiave per affrontare la subsidenza delle città cinesi potrebbe risiedere nel controllo duraturo e a lungo termine dell’estrazione delle acque sotterranee”, afferma lo studio. Ding afferma che, in città come Macao e Hong Kong, dove non vengono utilizzate le acque sotterranee, la subsidenza deriva principalmente dal consolidamento – movimento verso il basso a causa della compressione del suolo. Gli autori hanno indicato come fattore anche il peso degli edifici. Contrariamente alle aspettative, gli edifici più pesanti, come i grattacieli di Shanghai, tendono ad affondare più lentamente rispetto alle strutture più leggere, forse perché tali edifici sono ancorati su rocce più profonde, secondo lo studio.

Doppio smacco

Con l’affondamento delle città, anche il livello globale del mare sta aumentando a causa degli effetti del cambiamento climatico. Questo doppio smacco farà sì che il 22-26% delle terre costiere cinesi scendano sotto il livello del mare entro il 2120, secondo lo studio.

Wei Meng, geofisico della Graduate School of Oceanography dell’Università del Rhode Island a Kingston, considera le cifre “terrificanti”. Nel 2022, Wei e i suoi colleghi hanno scoperto che in molte città costiere di tutto il mondo la terra stava affondando più velocemente dell’innalzamento del livello del mare. Hanno previsto che queste città sarebbero state colpite dalle inondazioni “molto prima” rispetto alle tempistiche previste dai modelli del livello del mare se avessero continuato ad affondare ai ritmi attuali.

Il cambiamento climatico potrebbe esacerbare l’affondamento in altri modi, ad esempio influenzando dove e quando piove – o non piove. “L’aumento della siccità può provocare un’eccessiva estrazione delle acque sotterranee, contribuendo alla subsidenza nelle aree urbane”, afferma Zhou.

