Meteo Aeronautica Militare, le previsioni per il 1° Maggio: rovesci e temporali, torna anche la neve

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio 2024, evidenziando l’arrivo di una nuova perturbazione sull’Italia.

Le previsioni per oggi 30 aprile 2024

Al Nord oggi molto nuvoloso su Alpi e Prealpi centro-occidentali con deboli piogge, in intensificazione dalla serata quando saranno intervallate a isolati temporali. Altrove poche nubi che andranno aumentando, nel pomeriggio, sui rilievi montuosi dove potranno manifestarsi locali rovesci temporaleschi, in esaurimento serale. Nel contempo però si assisterà a un consistente incremento nuvoloso per Piemonte e Liguria, accompagnato da piogge o temporali sparsi.

Per quanto riguarda Centro e Sardegna, sull’isola nuvolosità in progressivo aumento associata, dal pomeriggio, a piogge diffuse e isolati temporali. Sulle regioni peninsulari cielo sgombro da nubi fino a metà giornata. Nel pomeriggio, lo sviluppo di addensamenti più consistenti porterà qualche locale rovescio o temporale sulle aree appenniniche mentre in serata, a fronte di un esaurimento dei predetti fenomeni, ci sarà un generale aumento della copertura nuvolosa.

Al Sud e Sicilia, velature estese e sempre più spesse per la Sicilia, sostituite, nel pomeriggio, da addensamenti di maggiore consistenza che daranno luogo a qualche isolato rovescio. Sulle altre regioni la giornata inizierà all’insegna del cielo sereno che tenderà però a coprirsi gradualmente.

Temperature massime in calo per isole maggiori e bassa Calabria; stazionarie o in lieve rialzo altrove.

Venti da deboli a moderati settentrionali per la Liguria. Deboli orientali sulle due isole maggiori, tendenti a diventare di scirocco e ad intensificarsi, soprattutto per la Sicilia. Deboli variabili sulle restanti regioni, in rotazione da sud-est, su quelle centro-meridionali, dalla serata.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia. Da mossi a molto mossi Mare di Sardegna e basso Ionio. Quasi calmi o poco mossi nord Tirreno, Adriatico e settore orientale del Mar Ligure. Mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare per domani 1 maggio 2024

Domani, 1 maggio, al Nord nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, in special modo al nord-ovest, con precipitazioni diffuse, a carattere nevoso sulla Alpi occidentali al di sopra dei 2000 metri ed a carattere temporalesco su Liguria ed Appennino settentrionale; estese e spesse velature sul resto del settentrione. Dal tardo pomeriggio estensione delle nubi compatte anche al resto del settentrione, con rovesci o temporali diffusi sul nord-est.

Per quanto riguarda Centro e Sardegna, attese molte nubi compatte sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi ed intensi, in attenuazione dal tardo pomeriggio; estese velature sul resto del Centro. Tendenti a divenire nubi compatte al tardo mattino sulle regioni tirreniche ed aree interne adriatiche, con rovesci o temporali diffusi; estese e spesse velature sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia iniziali molte nubi compatte su Sicilia e Calabria meridionale, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione. Dal tardo mattino aumento delle nubi compatte anche sul restante settore tirrenico, con rovesci o temporali sparsi, tendenti a divenire diffusi dal pomeriggio ed in successiva parziale attenuazione serale.

Temperature minime in aumento anche se lieve su tutto il Paese; massime in sensibile diminuzione su tutto il Paese.

Venti da moderati a forti occidentali al sud, Lazio e Sardegna, con ulteriori rinforzi su Sicilia tirrenica e Sardegna meridionale; deboli orientali sul resto del Paese, con locali rinforzi in pianura padana.

Molto mossi mare e canale di Sardegna, Tirreno ed Adriatico ; da mossi a molto mossi Stretto di Sicilia e Ionio, mosso il mar Ligure.

