Meteo Perugia, le previsioni per domani giovedì 11 aprile

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Aprile a Perugia indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 42% e il 81%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,9°C alle 07:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +15,9°C alle 11:00. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, con valori compresi tra +11,1°C e +15,3°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che oscillerà tra l’85% e il 90%. Le temperature massime saranno di circa +17,4°C alle 14:00. Nel tardo pomeriggio e sera, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 56% alle 17:00. Le temperature caleranno gradualmente, raggiungendo i +9,7°C verso le 23:00.

Durante l’intera giornata, la velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere soprattutto durante la mattina e il pomeriggio. L’umidità relativa si manterrà su valori medi, oscillando tra il 60% e l’82%. Non sono previste precipitazioni significative, con una probabilità che si attesterà su valori bassi durante l’intera giornata.

In base alle condizioni attese per Giovedì 11 Aprile, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla presenza di vento, soprattutto durante le prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Resta comunque importante monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Aprile a Perugia

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 3 % 3.6 OSO max 3.9 Libeccio 72 % 1023 hPa 3 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° prob. 9 % 3.5 N max 5.4 Tramontana 76 % 1023 hPa 6 cielo coperto +10.5° perc. +9.8° Assenti 7.2 NNE max 16.8 Grecale 81 % 1024 hPa 9 nubi sparse +14.2° perc. +13.4° Assenti 14.7 NE max 19.2 Grecale 68 % 1025 hPa 12 cielo coperto +16.7° perc. +16° Assenti 14 NE max 16.7 Grecale 62 % 1026 hPa 15 nubi sparse +17.3° perc. +16.7° Assenti 13.8 NE max 17.2 Grecale 61 % 1025 hPa 18 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 8.4 NNE max 8.4 Grecale 79 % 1026 hPa 21 cielo coperto +10.2° perc. +9.5° Assenti 7.3 NNE max 7.3 Grecale 84 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:51

