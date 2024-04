Meteo Perugia, le previsioni per domani giovedì 4 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Perugia per Giovedì 4 Aprile prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto e nubi sparse. La temperatura massima sarà di +16,4°C durante le ore centrali del giorno, mentre la minima si attesterà sui +8,4°C durante la notte.

Durante la mattina, le nubi saranno sparse con una copertura del 57% e la temperatura si aggirerà intorno ai +14,3°C. Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 99%, con temperature che si manterranno intorno ai +16,2°C. Anche durante la sera il cielo sarà coperto al 98%, con temperature in diminuzione intorno ai +11,7°C.

I venti soffieranno prevalentemente da direzione Sud, con una velocità che varierà tra i 2,7km/h e i 13,6km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà elevata, oscillando tra il 65% e il 93%.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Perugia, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche instabili, con possibili precipitazioni e temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Giovedì 4 Aprile. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 4 Aprile a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +8.4° perc. +7.7° Assenti 6.2 S max 7.6 Ostro 93 % 1020 hPa 3 cielo coperto +9° perc. +8.5° Assenti 5.3 SSE max 6.8 Scirocco 92 % 1020 hPa 6 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 2.7 SSE max 3.7 Scirocco 87 % 1021 hPa 9 nubi sparse +14.3° perc. +13.5° Assenti 3.6 S max 4.4 Ostro 65 % 1021 hPa 12 nubi sparse +16.4° perc. +15.5° Assenti 8.5 OSO max 12.2 Libeccio 54 % 1020 hPa 15 cielo coperto +15.8° perc. +15.1° Assenti 8.4 OSO max 13.6 Libeccio 63 % 1019 hPa 18 cielo coperto +11.7° perc. +11° Assenti 7.7 OSO max 13 Libeccio 79 % 1020 hPa 21 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.6 SO max 3.9 Libeccio 89 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:43

