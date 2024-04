Meteo Rovigo, le previsioni per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rovigo indicano cielo sereno lunedì 29 aprile, con temperature che varieranno tra 12,2°C e 22,4°C. Il vento sarà leggero provenendo da diverse direzioni. Martedì 30 aprile, il cielo sarà prevalentemente sereno al mattino, con temperature intorno ai 13,3°C. Le condizioni tenderanno a peggiorare mercoledì 1 maggio, con piogge leggere e cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 14,6°C. Giovedì 2 maggio è prevista pioggia leggera con temperature stabili intorno ai 14,3°C.

Lunedì 29 Aprile

Nella notte a Rovigo il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,2°C, con una percezione di 11,8°C. Il vento soffierà a 4,4km/h provenendo da Nord. Le condizioni rimarranno stabili senza precipitazioni, con un’umidità al 88% e una pressione atmosferica di 1021hPa.

Durante la mattina il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a 18,6°C, percepite come 18,2°C. Il vento sarà leggermente più intenso, a 4,2km/h proveniente da Nord Est. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 65% e una pressione atmosferica costante a 1021hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di 22,4°C, con una percezione di 22°C. Il vento aumenterà leggermente a 8,5km/h provenendo da Est – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 50% e una pressione atmosferica di 1020hPa.

In serata il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a 14,2°C, percepite come 13,5°C. Il vento sarà leggero, a 3,9km/h proveniente da Sud – Sud Est. Le condizioni rimarranno stabili senza precipitazioni, con un’umidità al 70% e una pressione atmosferica costante a 1021hPa.

Martedì 30 Aprile

Durante la notte a Rovigo il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature si manterranno intorno ai 13,3°C, con una percezione di 12,5°C. Il vento sarà leggero, a 2,1km/h proveniente da Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 70% e una pressione atmosferica di 1020hPa.

Nelle prime ore del mattino il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si attesteranno sui 13°C, percepite come 12,2°C. Il vento aumenterà leggermente a 2,4km/h provenendo da Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 70% e una pressione atmosferica costante a 1020hPa.

Durante la mattinata il cielo presenterà poche nuvole con una copertura al 21%. Le temperature saliranno fino a 12,9°C, percepite come 12,1°C. Il vento sarà leggero, a 3km/h proveniente da Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 71% e una pressione atmosferica di 1020hPa.

Nel pomeriggio il cielo avrà nubi sparse con una copertura al 44%. Le temperature massime saranno di 12,9°C, con una percezione di 12,1°C. Il vento sarà leggero, a 3,3km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 71% e una pressione atmosferica di 1019hPa.

In serata il cielo presenterà ancora nubi sparse con una copertura al 49%. Le temperature si manterranno intorno ai 12,5°C, percepite come 11,8°C. Il vento sarà leggero, a 3,6km/h proveniente da Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 74% e una pressione atmosferica costante a 1019hPa.

Mercoledì 1 Maggio

Durante la notte a Rovigo il cielo sarà nubi sparse con una copertura al 80%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,6°C, con una percezione di 13,9°C. Il vento sarà leggero, a 7,2km/h proveniente da Nord Est. Sono previste precipitazioni con una probabilità del 26%, con un’umidità al 70% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nelle prime ore del mattino il cielo sarà cielo coperto con una copertura al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 14,4°C, percepite come 13,8°C. Il vento sarà leggero, a 7,8km/h proveniente da Nord Est. Sono previste precipitazioni con una probabilità del 27%, con un’umidità al 76% e una pressione atmosferica costante a 1014hPa.

Durante la mattinata il cielo resterà cielo coperto con una copertura al 100%. Le temperature saliranno fino a 14,1°C, percepite come 13,7°C. Il vento sarà leggero, a 7,1km/h proveniente da Nord Est. Sono previste precipitazioni con una probabilità del 26%, con un’umidità all’82% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà ancora cielo coperto con una copertura al 91%. Le temperature massime saranno di 13,6°C, con una percezione di 13,3°C. Il vento sarà leggero, a 6,8km/h proveniente da Nord Est. Sono previste precipitazioni con una probabilità del 29%, con un’umidità all’88% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata il cielo presenterà nubi sparse con una copertura al 80%. Le temperature si manterranno intorno ai 13,3°C, percepite come 13°C. Il vento sarà leggero, a 7,4km/h proveniente da Nord Est. Sono previste precipitazioni con una probabilità del 26%, con un’umidità al 91% e una pressione atmosferica costante a 1013hPa.

Giovedì 2 Maggio

Durante la notte a Rovigo è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 98%. Le temperature si manterranno intorno ai 14,3°C, con una percezione di 14,2°C. Il vento sarà leggero, a 6,3km/h proveniente da Nord Est. Sono previste precipitazioni con un’intensità di 0.22mm, con un’umidità al 91% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nelle prime ore del mattino è prevista ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui 14,6°C, percepite come 14,4°C. Il vento sarà leggero, a 5km/h proveniente da Nord – Nord Est. Sono previste precipitazioni con un’intensità di 0.14mm, con un’umidità al 90% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Durante la mattinata il cielo sarà cielo coperto con una copertura al 100%. Le temperature saliranno fino a 14,7°C, percepite come 14,5°C. Il vento sarà leggero, a 5,7km/h proveniente da Nord – Nord Est. Sono previste precipitazioni con una probabilità del 32%, con un’umidità all’90% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà cielo coperto con una copertura al 100%. Le temperature massime saranno di 14,6°C, con una percezione di 14,5°C. Il vento sarà leggero, a 3,5km/h proveniente da Nord – Nord Est. Sono previste precipitazioni con una probabilità del 24%, con un’umidità all’90% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

In serata il cielo presenterà ancora cielo coperto con una copertura al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 14,7°C, percepite come 14,6°C. Il vento sarà leggero, a 2,2km/h proveniente da Ovest. Sono previste precipitazioni con una probabilità del 21%, con un’umidità all’89% e una pressione atmosferica costante a 1008hPa.

In base alle previsioni meteo per Rovigo, si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche e di prepararsi adeguatamente alle variazioni del tempo nei prossimi giorni.

