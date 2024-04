Meteo Treviso, le previsioni per domani martedì 9 aprile

MeteoWeb

Martedì 9 Aprile a Treviso si prevede una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con un leggero miglioramento delle condizioni nel pomeriggio con nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra i +13,1°C e i +20,3°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, con una leggera brezza che soffierà principalmente da Est.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +14°C, con un’umidità del 85% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Al risveglio, la mattina si presenterà ancora con cielo coperto e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +18,4°C entro le 09:00. L’umidità si attesterà intorno al 66%, con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con la comparsa di poche nuvole e una diminuzione della copertura nuvolosa al 14%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza che soffierà da Est.

Infine, in serata il cielo tornerà nuovamente a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 24,8km/h da Est – Nord Est.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Treviso si prevede un’alternanza di cielo coperto e nubi sparse, con temperature che si manterranno piuttosto stabili. Si consiglia di monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni meteo tramite fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Aprile a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.1° perc. +13.8° Assenti 6.5 E max 6.6 Levante 85 % 1016 hPa 3 cielo coperto +13.3° perc. +13° Assenti 7.8 ENE max 8.3 Grecale 91 % 1015 hPa 6 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° Assenti 5.3 ENE max 7.4 Grecale 86 % 1015 hPa 9 cielo coperto +18.4° perc. +18° Assenti 11.9 E max 13.4 Levante 66 % 1015 hPa 12 cielo coperto +20.1° perc. +19.8° Assenti 13.4 E max 13.2 Levante 65 % 1014 hPa 15 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 13.3 ESE max 12.9 Scirocco 71 % 1013 hPa 18 nubi sparse +16.3° perc. +16.2° Assenti 11.5 E max 20.1 Levante 87 % 1013 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +15° prob. 24 % 14.7 ENE max 24.8 Grecale 91 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:52

