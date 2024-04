Meteo, in Veneto minime in picchiata: -18°C sulla In Marmolada

MeteoWeb

Temperature minime in picchiata in Veneto a cominciare dalle Dolomiti con Cortina d’Ampezzo che nella notte ha registrato -2°C. Ma freddo anche nelle province dove si sono registrate minime tra i +2°C e i +4°C come registrato dall’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto (Arpav). A Venezia +5,2°C, Rovigo +4,3°C, Verona +4,1°C, Padova +3,8°C, Treviso +2,4°C e Vicenza +1,5°C. Nelle cittadine di montagna, per l’Arpav, i valori significativi sono stati misurati ad Asiago -6,5°C, Arabba -6,3°C, Malga Ciapela -5,5°C e Pescul -5,1°C. Tra zona pedemontana e Dolomiti temperature rigide a Pian Cansiglio dove sono stati registrati -7,5°C, in Val Visdende -6,6°C, alla Piana di Marcesina -8,3°C, a Passo Cimabanche -8,7°C, a Passo Campolong (BL-1841 metri) -10°C, a Passo Pordoi -9,5°C e in Marmolada ai 3.256 metri dell’arrivo funivia -17,7°C. Tutte temperature che, per il mese di aprile, sono ben al di sotto della media stagionale.

