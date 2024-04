Meteo Venezia, le previsioni per domani martedì 16 aprile

MeteoWeb

Martedì 16 Aprile a Venezia si prevedono condizioni meteo mutevoli e avverse. La giornata inizierà con poche nuvole al mattino, ma nel corso della mattinata e del pomeriggio sono attese precipitazioni intense. Le temperature si manterranno piuttosto basse, con un calo significativo nel corso della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di circa 9km/h. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi con una probabilità del 9%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche peggioreranno ulteriormente, con piogge moderate e temperature in calo. Le precipitazioni diventeranno più intense, con una probabilità del 100% di pioggia moderata. Le temperature si abbasseranno fino a +9°C, con una percezione termica di soli +5,8°C. Il vento aumenterà di intensità, raggiungendo i 39,8km/h da Nord Est.

In serata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, seppur con una probabilità leggermente inferiore del 99%. Le temperature si manterranno basse, con valori intorno ai +8°C. Il vento soffierà ancora da Nord Est con una velocità di circa 27,4km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 16 Aprile a Venezia indicano una giornata caratterizzata da piogge intense e temperature in calo. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prendere le dovute precauzioni. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Aprile a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.5° perc. +13.9° Assenti 12.8 SO max 18.9 Libeccio 73 % 1003 hPa 3 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 12.6 SO max 16.8 Libeccio 83 % 1000 hPa 6 cielo coperto +14° perc. +13.7° Assenti 12.1 SO max 18 Libeccio 86 % 999 hPa 9 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 9 % 7.6 SO max 12 Libeccio 80 % 999 hPa 12 pioggia leggera +10.2° perc. +9.5° 0.91 mm 35.9 NE max 47.5 Grecale 85 % 1000 hPa 15 pioggia moderata +9.3° perc. +4.7° 1.08 mm 46.2 NE max 61.8 Grecale 84 % 1002 hPa 18 pioggia leggera +7.7° perc. +2.5° 0.19 mm 47.9 ENE max 63.8 Grecale 87 % 1004 hPa 21 cielo coperto +8.6° perc. +5° prob. 28 % 27.4 ENE max 40 Grecale 78 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:01

