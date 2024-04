Meteo Vicenza, le previsioni per domani martedì 16 aprile

MeteoWeb

Martedì 16 Aprile a Vicenza si prevedono condizioni meteorologiche avverse. Durante la mattina, il cielo sarà coperto e la probabilità di piogge leggere sarà molto alta, con temperature che si manterranno intorno ai 15°C. Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, con piogge moderate e temperature in calo fino a 10°C. La situazione non migliorerà nemmeno di sera, con cielo coperto, piogge deboli e temperature che si manterranno intorno ai 9°C.

Le previsioni meteo per Martedì 16 Aprile a Vicenza indicano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature in diminuzione nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare il freddo e l’umidità.

Guardando alle prossime giornate, mercoledì e giovedì a Vicenza si prevedono condizioni meteorologiche simili, con cielo nuvoloso e possibili piogge sparse. Tuttavia, le temperature dovrebbero gradualmente risalire, tornando a valori più tipici della primavera. È importante rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo e adattare di conseguenza le proprie attività all’andamento meteorologico.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Aprile a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° Assenti 2.2 ONO max 4.5 Maestrale 81 % 1003 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° Assenti 2.3 OSO max 4.1 Libeccio 86 % 1000 hPa 6 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° prob. 1 % 2.1 ESE max 3.1 Scirocco 82 % 999 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° prob. 26 % 4 ENE max 6.6 Grecale 80 % 999 hPa 12 pioggia leggera +13.7° perc. +13.5° 0.98 mm 11 NNE max 24.9 Grecale 92 % 999 hPa 15 pioggia moderata +10.4° perc. +9.8° 1.14 mm 17.2 ENE max 34.2 Grecale 91 % 1001 hPa 18 cielo coperto +7.5° perc. +4.3° prob. 90 % 18.9 ENE max 42.5 Grecale 89 % 1005 hPa 21 cielo coperto +6.7° perc. +4.3° prob. 3 % 12.3 NE max 29.1 Grecale 86 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:04

