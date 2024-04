Il mondo si appresta a quadruplicare la produzione di petrolio e gas entro il 2030, guidato dagli USA

MeteoWeb

I produttori mondiali di combustibili fossili sono sulla buona strada per quasi quadruplicare la quantità di petrolio e gas estratti da progetti recentemente approvati entro la fine di questo decennio, con gli Stati Uniti in testa ad un’ondata di attività che minaccia di far saltare gli obiettivi climatici concordati, secondo un nuovo rapporto.

“Non possono esserci nuove infrastrutture per il petrolio e il gas se si vuole evitare che il pianeta superi gli 1,5°C di riscaldamento globale al di sopra dell’era preindustriale”, ha affermato in precedenza l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA). Ma dalla dichiarazione dell’AIE nel 2021, i Paesi e le principali società di combustibili fossili sono andati avanti con un eccesso di nuove attività nel settore petrolifero e del gas. Secondo il nuovo rapporto di Global Energy Monitor, una ONG con sede a San Francisco, da allora sono stati scoperti almeno 20 miliardi di barili di petrolio equivalente di nuovo petrolio e gas per future trivellazioni.

L’anno scorso, almeno 20 giacimenti di petrolio e gas sono stati approntati e approvati per l’estrazione dopo la scoperta, autorizzando la rimozione di 8 miliardi di barili di petrolio equivalente. Entro la fine di questo decennio, secondo il rapporto, l’industria dei combustibili fossili mira ad approvare quasi quattro volte tale importo – 31 miliardi di barili di petrolio equivalente – in 64 nuovi giacimenti di petrolio e gas.

I maggiori Paesi produttori di gas e petrolio

Gli Stati Uniti, che negli ultimi sei anni consecutivi hanno prodotto più petrolio greggio di quanto qualsiasi altro Paese abbia mai prodotto nella storia, hanno aperto la strada a nuovi progetti di petrolio e gas nel 2022 e nel 2023, rileva il rapporto. La Guyana è al secondo posto, con i Paesi delle Americhe che rappresentano il 40% di tutto il nuovo petrolio autorizzato negli ultimi due anni.

Le compagnie allontanano gli obiettivi climatici

Ciò avviene nel momento in cui le principali compagnie petrolifere e del gas non raggiungono o annacquano i propri obiettivi di riduzione delle emissioni. In una recente conferenza di settore in Texas, il capo della Saudi Aramco, la più grande compagnia petrolifera del mondo, ha affermato che le persone “dovrebbero abbandonare la fantasia” di eliminare gradualmente petrolio e gas.

Nuove aree di produzione

Mentre gli Stati Uniti hanno mantenuto il loro status di peso massimo nel settore del petrolio e del gas con le nuove scoperte, i produttori di combustibili fossili stanno ora concentrando l’attenzione su nuove aree del globo per la nuova produzione, con il Sud America e l’Africa che stanno diventando hotspot per i prossimi progetti.

Dei 22 Paesi con significative scoperte di petrolio e gas negli ultimi due anni, quattro – Cipro, Guyana, Namibia e Zimbabwe – hanno rappresentato più di un terzo delle scoperte, nonostante fino a poco tempo fa avessero prodotto poco o zero petrolio e gas.

Il giacimento di gas Shahini in Iran – che secondo quanto riferito contiene 623 miliardi di metri cubi di gas – è la più grande scoperta degli ultimi due anni, seguito dal progetto Venus di TotalEnergies in Namibia. Il progetto Kodiak in Alaska, supervisionato da Pantheon Resources, è il terzo più grande nuovo potenziale giacimento di petrolio e gas.

