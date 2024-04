Addio a Muhammad Faris: morto in esilio il “Neil Armstrong” del mondo arabo

MeteoWeb

È morto all’età di 72 anni Muhammad Faris, il primo cosmonauta siriano e il secondo arabo a volare nello spazio. La morte di Faris, avvenuta venerdì 19 aprile, è stata riportata dai media siriani. Secondo i rapporti, è morto a seguito di una lunga malattia in Turchia, dove viveva come rifugiato dal 2012. Selezionato nel 1985 come parte del programma Interkosmos dell’Unione Sovietica, Faris decollò per il suo primo e unico volo spaziale il 22 luglio 1987. Lanciato a bordo della Soyuz TM-3 con i cosmonauti Aleksandr Viktorenko e Aleksandr (Pavlovich) Aleksandrov, Faris divenne il 12° straniero a volare su un volo spaziale russo e il primo a visitare la stazione spaziale Mir.

Nel corso della missione, durata una settimana, Faris effettuò osservazioni della Siria dall’orbita e prese parte a indagini scientifiche, compresa la lavorazione dei materiali ed esperimenti biologici. “Ora stiamo sorvolando il nostro adorabile Paese, la Siria“, ha detto Faris in una trasmissione in diretta da Mir. “In questo momento felice, mando tutto il mio più profondo rispetto e amore… a tutta la mia gente”. Faris fu anche la prima persona a trasportare terra dal nostro pianeta nello spazio. “Ho portato con me una fiala contenente terra da Damasco”, ha detto in un’intervista del 2015 a The National, un quotidiano degli Emirati Arabi Uniti (EAU).

Il 30 luglio 1987, Faris atterrò sulla Terra sulla Soyuz TM-2 con Viktorenko e Aleksandr Laveykin, quest’ultimo membro del secondo equipaggio residente di Mir. Era la prima volta che un equipaggio Mir si lanciava a bordo di un veicolo spaziale e atterrava su un altro.

Faris trascorse un totale di 7 giorni, 23 ore e 4 minuti nello spazio. Fu la 209esima persona a volare nello spazio e la 202esima a orbitare attorno alla Terra, secondo il Registro dei viaggiatori spaziali dell’Association of Space Explorers.

“Mi ci vorrebbero giorni per descrivere la sensazione di andare lassù, vedere il pianeta Terra, vedere la Siria dall’alto e quel senso di orgoglio nel realizzare qualcosa di storico per il mio Paese e per gli arabi“, ha detto a The National. Accolto come un eroe, gli vennero dedicati un aeroporto, una scuola e una strada.

Inoltre, Faris è stato nominato Eroe dell’Unione Sovietica e ha ricevuto l’Ordine di Lenin per il suo ruolo nel programma Interkosmos.

Gli inizi come pilota dell’aeronautica militare

Muhammad Ahmed Faris nacque il 26 maggio 1951 ad Aleppo, in Siria. Si diplomò alla scuola di pilotaggio militare di Aleppo nel 1973 e divenne pilota dell’aeronautica militare siriana specializzandosi in navigazione. Faris si addestrò per il suo volo spaziale insieme a un altro membro dell’aeronautica siriana, Munir Habib, che non volò mai nello spazio.

L’esilio in Turchia

Dopo la sua missione, Farris tornò ad Aleppo e continuò a prestare servizio nell’esercito siriano, raggiungendo il grado di generale, fino al 2012, quando disertò e fuggì con la sua famiglia in Turchia. Vivendo in esilio, Faris aveva detto di attendere con ansia il giorno in cui l’attuale regime siriano sarà sostituito, in modo che lui e molti altri possano tornare a casa. “È importante ricordare la Siria per la sua lunga e ricca storia, i suoi numerosi pionieri e il modo in cui ha conquistato molte frontiere, inclusa l’ultima frontiera dello spazio”, ha affermato.

Muhammad Ahmed Faris era sposato con Gind Akil e aveva cinque figli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.