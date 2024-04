Fisica, è morto il Nobel Peter Higgs: scoprì la “particella di Dio”

MeteoWeb

Addio a Peter Higgs, fisico britannico e vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 2013. Dopo una breve malattia, Higgs è morto “serenamente” all’età di 94 anni nella sua casa di Edimburgo. L’annuncio della scomparsa, avvenuta lunedì 8 aprile, è stato dato oggi dall’Università di Edimburgo, dove è stato titolare della cattedra di fisica fino al 1996, quando è stato nominato Professore emerito. Il Premio Nobel era stato assegnato a Higgs per la scoperta del bosone BEH, o bosone di Higgs, una particella elementare considerata la chiave di volta della struttura fondamentale della materia. Oltre che ‘bosone di Higgs, era stato soprannominato anche ‘la particella di Dio’.

Higgs aveva previsto l’esistenza di questa particella nel 1964, ma passarono quasi 50 anni prima che nel 2012 la sua esistenza venisse confermata dall’acceleratore di particelle Large Hadron Collider del Cern di Ginevra. Nel 2013, Higgs vinse il Nobel per il suo lavoro insieme al belga Francois Englert. La teoria di Higgs era legata al modo in cui le particelle subatomiche, che sono i mattoni della materia, ottengono la loro massa. Questa comprensione teorica è una parte centrale del cosiddetto Modello Standard, che descrive la fisica di come è costruito il mondo.

Peter Higgs era “una persona straordinaria, uno scienziato veramente dotato la cui visione e immaginazione hanno arricchito la nostra conoscenza del mondo che ci circonda“, ha dichiarato il vicerettore dell’Università di Edimburgo, Peter Mathieson, aggiungendo che “il suo lavoro pionieristico ha motivato migliaia di scienziati e la sua eredità continuerà a ispirarne molti altri per le generazioni a venire”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.