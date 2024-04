Muore dopo una immersione: tragedia ad Arbus, in Sardegna

MeteoWeb

Tragedia nelle acque della Sardegna questa mattina. Una persona, di cui non è ancora stata diffusa l’identità, si è tuffata in acqua forse per una battuta di pesca, ma è stata colta da malore. È riuscita a raggiungere gli scogli ma poi purtroppo non ce l’ha fatta. È successo a Pistis, vicino a Torre dei Corsari, lungo la costa a pochi chilometri da Arbus. Sul posto è intervenuto il 118 con l’elicottero, ma l’equipe medica a bordo non ha potuto far altro che constatare il decesso. Presenti per i rilievi anche i Carabinieri della compagnia di Arbus.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.