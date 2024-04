La NASA conferma: l’oggetto che si è schiantato in Florida era spazzatura spaziale della ISS

MeteoWeb

La NASA ha ufficialmente confermato che l’oggetto misterioso che si è schiantato contro il tetto di una casa in Florida il mese scorso era effettivamente un frammento di spazzatura spaziale proveniente da attrezzature dismesse presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Si tratta di un cilindro che si è schiantato contro una casa a Naples l’8 marzo, e successivamente è stato trasportato al Kennedy Space Center di Cape Canaveral per essere sottoposto ad analisi.

Secondo quanto affermato dall’agenzia spaziale americana, l’oggetto in questione era un supporto metallico precedentemente utilizzato per fissare delle batterie obsolete su un pallet da carico, per essere smaltito. Il pallet era stato rilasciato dalla Stazione Spaziale nel 2021, con l’aspettativa che il suo contenuto sarebbe completamente bruciato una volta entrato nell’atmosfera terrestre. Tuttavia, un pezzo di questa spazzatura spaziale è riuscito a sopravvivere.

Le specifiche tecniche indicano che il frammento metallico pesa circa 0,7 kg, con un’altezza di 10 cm e una larghezza di 4 cm. Il proprietario della casa colpita, Alejandro Otero, ha riferito all’epoca che l’oggetto aveva perforato il soffitto dell’abitazione e danneggiato il pavimento.

