Neve nell’Oltrepò Pavese: fiocchi fino a 500 metri di quota | FOTO

Non solo Valtellina e Valchiavenna. L’ondata di freddo e maltempo che sta interessando gran parte del Nord Italia ha portato un’inattesa nevicata di fine aprile anche nelle aree collinari e montane dell’Oltrepò Pavese. I fiocchi fi neve sono caduti sino a 500 metri d’altezza, imbiancando località come Pian del Poggio (Pavia) e Pietragavina (Pavia).

Le temperature sono sotto lo zero alle quote più alte, come dimostrano i -4°C al Monte Penice. In conseguenza del clima insolitamente rigido per la stagione, il Comune di Pavia oggi pomeriggio (con un’ordinanza firmata dal sindaco Mario Fabrizio Fracassi), ha autorizzato la riaccensione degli impianti di riscaldamento sino al prossimo 1 maggio.

