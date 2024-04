Veneto, nevicata straordinaria sul Monte Grappa: attivato d’urgenza il “Piano neve”

MeteoWeb

Nevicata straordinaria su tutto il Monte Grappa, a cavallo delle province di Treviso e Vicenza, tanto che sono stati richiamati in azione i mezzi spargisale. L’ultimo colpo di coda dell’inverno ha riportato il gelo e la neve sulla dorsale del Grappa. Così la Provincia di Treviso ha dovuto attivare d’urgenza il ‘Piano neve’, con operazioni di messa in sicurezza e sgombero sulle strade provinciali sopra i 400 metri nelle zone montuose di Pieve del Grappa, attraverso le ditte incaricate con mezzi spargisale e pulizia del manto stradale.

“La nevicata primaverile sul Grappa sembra non si arresterà nemmeno nei prossimi giorni, per questo continueremo a monitorare le condizioni di sicurezza della viabilità e a provvedere a tutte le operazioni necessarie per prevenire i possibili rischi causati dagli accumuli nevosi e dal ghiaccio – ha affermato il Presidente della Provincia di Treviso – L’invito ai cittadini che devono spostarsi è quello di mantenere alta la guardia e prestare la massima attenzione”.

