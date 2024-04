Paura nel Milanese: crolla tetto di edificio a Cuggiono, auto danneggiate | FOTO

MeteoWeb

Dall’alba di oggi i Vigili del Fuoco di Milano sono impegnati nella gestione delle conseguenze crollo della copertura di un edificio disabitato situato nel Comune di Cuggiono, precisamente in via San Gregorio. Il cedimento ha causato danni a diverse vetture parcheggiate nelle vicinanze della struttura. Al momento dell’incidente non vi erano persone all’interno dell’edificio. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine locali, comprese la Polizia Locale e i Carabinieri di Cuggiono, per coordinare le operazioni e garantire la sicurezza.

