Perché investiamo nell’esplorazione dell’Universo?

Con così tanti problemi nel mondo, dalla guerra alla povertà alla fame alla malattia e molto altro ancora, investire nell’esplorazione dell’Universo può talvolta sembrare frivolo. Eppure, il valore che otteniamo dal coinvolgerci in attività che ci portano al di là delle nostre preoccupazioni terrene può talvolta superare di gran lunga tutto ciò che guadagneremmo deviando risorse da tali sforzi. È una domanda che è stata posta ripetutamente nel corso di molti secoli, ma la risposta è sempre la stessa: la civiltà umana è un gioco lungo. Non dobbiamo privare il futuro delle sue risorse.

Le “crisi” del mondo di oggi

Non è un segreto che ci sia una serie apparentemente infinita di problemi da affrontare nel mondo. Non bisogna guardare lontano per trovare persone che soffrono di ogni sorta di malattie: dall’indigenza all’ingiustizia, dalla guerra alla carestia, dalla povertà all’inquinamento. Ci sono alcuni problemi importanti che affronta l’umanità nel ventunesimo secolo, e tutti richiederanno un enorme investimento delle nostre risorse collettive se vogliamo risolverli. Dal cambiamento climatico alle pandemie alle crisi energetiche e idriche e altro ancora, nessuno di questi problemi si risolverà da solo. Se devono essere risolti, sarà grazie alle azioni collettive dell’umanità.

Studiare l’Universo

Ma dove lascia ciò la ricerca scientifica che non è direttamente legata a queste crisi? Per quanto belle e illuminanti possano essere le recenti immagini del Telescopio Spaziale James Webb, l’astronomia e l’astrofisica non fermeranno l’innalzamento del livello del mare.

Quando studiamo l’Universo stesso – cioè, facendogli domande su di sé in modo scientifico, e poi ascoltando qualsiasi risposta fornisca alle nostre varie domande sperimentali e osservative – ci stiamo impegnando in ciò che è conosciuto come “ricerca di base”. Per la maggior parte di noi che lo fanno, la motivazione per impegnarsi in questo tipo di ricerca di base e fondamentale è tutto tranne che pratica; lo facciamo perché siamo curiosi di ciò che non è ancora noto, e l’unico modo per scoprire ciò che sta al di là delle frontiere conosciute è indagare sull’Universo in modo scientifico.

Se appagare le nostre curiosità fosse l’unico bottino di tali ricerche, potrebbe essere facile argomentare che è uno spreco frivolo di risorse spendere così tante delle nostre risorse collettive in un’impresa che non ha alcuna applicazione pratica ai problemi sostanziali che affrontiamo nella società. Acquisire conoscenza per il solo bene della conoscenza, anche se potrebbe essere un modo intellettualmente nobile di trascorrere il proprio tempo, non aiuterà l’umanità né a breve né a lungo termine.

Almeno, è questo l’argomento comune che le persone fanno contro il valore della ricerca di base senza applicazioni prevedibili.

Il Grande Collisore di Adroni

Ma diamo un’occhiata più da vicino alla ricerca di base e vediamo se veramente – anche quando condotta puramente per il proprio bene – non aiuta l’umanità in modi sorprendenti, dopo tutto.

Uno degli esperimenti più spesso criticati al mondo oggi è il Grande Collisore di Adroni (LHC) al CERN. Costato all’umanità più di dieci miliardi di dollari per essere costruito, e con costi energetici che aumentano sempre di più per mantenerlo in funzione, è stato deriso come una delusione per chiunque sperasse che avesse trovato nuove particelle che ci avrebbero portato oltre il Modello Standard. Invece, ha trovato il bosone di Higgs e nient’altro che non fosse stato scoperto prima, anche se ha misurato quelle particelle precedentemente scoperte in abbondanze mai viste prima, configurazioni composite e con una precisione maggiore che mai.

Ma anche se il LHC non dovesse fare altre scoperte, sarebbe disonesto dire che non ha già beneficiato enormemente l’umanità. Dalla tecnologia dei rivelatori ai magneti elettromagnetici ad alto campo controllati con precisione agli avanzamenti nella gestione e trasmissione dei dati alla condivisione delle informazioni, un enorme numero di sforzi molto pratici avanza ogni volta che spingiamo le frontiere della fisica delle particelle dove non sono mai state prima. Il World Wide Web, in sé, è stato inventato al CERN per affrontare precisamente alcuni di questi problemi più di 30 anni fa. Gli avanzamenti tecnologici che stiamo facendo oggi – gli stessi avanzamenti che consentono gli esperimenti moderni del LHC – senza dubbio pagheranno dividendi pratici nel corso degli anni e dei decenni a venire.

Il programma Apollo

Nel campo del volo spaziale, molti lavoratori anti-povertà erano tra i più grandi critici del programma Apollo. “Con così tanto dolore sulla Terra”, recitava tipicamente la domanda, “perché investiremmo nel andare sulla Luna: qualcosa senza alcun beneficio pratico immediato per coloro che ne hanno più bisogno sul nostro pianeta?”

E ancora una volta, questo, da un certo punto di vista, aveva un nucleo di verità. C’erano e ci sono ancora problemi qui sulla Terra – guerra, fame, disuguaglianza, ingiustizia, inquinamento, ecc. – che andare sulla Luna non avrebbe, e non ha, affatto affrontato. Anche se potrebbe essere interessante da un punto di vista scientifico mandare gli esseri umani sulla Luna, per indagare sulla superficie lunare, installare attrezzature scientificamente preziose lì, condurre esperimenti e riportare campioni sulla Terra, non è come se il programma Apollo ci abbia aiutato a risolvere problemi qui sulla Terra.

Eppure, il programma Apollo ha portato a un numero tremendo di tecnologie derivate utili il cui beneficio economico (ciò che gli investitori chiamano ROI: ritorno sugli investimenti) superava di gran lunga l’importo cumulativo che abbiamo speso per esso. Quando parli con le persone delle tecnologie derivate dal programma Apollo, possono di solito indicare il teflon e la penna spaziale, ma un enorme numero di tecnologie quotidiane che migliorano la nostra vita sono arrivate direttamente da quell’investimento.

Non c’è mai una garanzia che ciò che troveremo sarà utile in futuro, e spesso è impossibile prevedere che tipo di applicazioni pratiche emergeranno ogni volta che guardiamo l’Universo in modi che non abbiamo mai fatto prima. Ma spesso è lì che ci aspettano i più grandi progressi di tutti.

