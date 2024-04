Piogge record negli Emirati: le aree allagate di Dubai viste dallo Spazio

MeteoWeb

Le recenti piogge torrenziali del 16 aprile hanno scosso gli Emirati Arabi Uniti, causando gravi inondazioni improvvise. Questo evento eccezionale ha portato caos nel Paese, con Dubai e le aree circostanti che hanno subito i danni maggiori: a corredo dell’articolo l’immagine che raffigura le allagate a Sud della città, realizzata dal satellite Sentinel-2 Copernicus il 17 aprile. Secondo quanto riportato dai media statali, sono state le piogge più intense degli ultimi 75 anni, con alcune zone che hanno registrato più di 250 mm di precipitazioni in meno di 24 ore.

Le strade allagate, le palme sradicate e le facciate degli edifici danneggiate hanno trasformato la città di Dubai in un vero e proprio scenario di devastazione. Voli sono stati cancellati, il traffico si è fermato e le scuole sono rimaste chiuse a causa dell’emergenza.

La quantità di pioggia caduta, pari a 100 mm in sole 12 ore, è quasi quanto Dubai registra in un intero anno secondo i dati delle Nazioni Unite. Tale quantità ha causato l’improvvisa trasformazione delle strade in fiumi, costringendo molti automobilisti ad abbandonare i propri veicoli.

