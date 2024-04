Piogge record negli Emirati, riprendono i voli a Dubai

MeteoWeb

L’aeroporto Internazionale di Dubai ha comunicato la ripresa dei voli in arrivo presso il Terminal 1, dopo un’interruzione causata dalle eccezionali piogge che hanno colpito gli Emirati. Tuttavia, i funzionari hanno avvertito che potrebbero verificarsi ulteriori ritardi a causa delle operazioni di pulizia ancora in corso. Ieri molte partenze sono state cancellate o posticipate a causa delle avverse condizioni meteo, che hanno provocato allagamenti sulla pista e hanno costretto alla sospensione delle operazioni. Ai passeggeri è stato consigliato di evitare di recarsi in aeroporto se non strettamente necessario, dato che le strade circostanti sono ancora bloccate e allagate.

Il Terminal 1 ospita più di 50 compagnie aeree internazionali e ha una capacità annua di accogliere fino a 20 milioni di passeggeri.

