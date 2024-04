Piogge torrenziali, alluvioni lampo travolgono l’Oman | VIDEO

MeteoWeb

Sono stati segnalati diversi incidenti nelle scorse ore dopo forti piogge che hanno causato alluvioni lampo in varie parti dell’Oman. La Polizia Reale dell’Oman sta intervenendo in soccorso di famiglie e bambini intrappolati in auto e case a causa delle avverse condizioni meteo.

Il Wadi Samad Al Shan ha registrato un aumento senza precedenti dei livelli d’acqua e ha invaso i locali della scuola Rawda situata nell’area di Al Ghazal, intrappolando persone all’interno dell’edificio. Veicoli parcheggiati nelle vicinanze sono stati trascinati via dalla corrente. La polizia ha mobilitato operazioni di soccorso per assistere una famiglia di 7 persone intrappolata nella propria casa dopo che l’acqua ha inondato i locali nell’area di Izki.

Il Comitato Nazionale per la Gestione delle Emergenze dell’Oman sta monitorando attentamente gli avvisi emessi dal Centro Nazionale per l’Avviso Anticipato Multi-Rischi riguardanti lo sviluppo delle condizioni meteo. A causa dell’alto livello di piogge previste, il Comitato ha attivato la Gestione delle Situazioni di Emergenza Nazionale, nonché tutti i settori e le sottocommissioni nei Governatorati per elevare i livelli di preparazione e prontezza al fine di mitigare gli impatti della situazione e rispondere a diverse segnalazioni.

Secondo il Dipartimento Meteorologico dell’Oman, “ci sono attività e flussi di nuvole temporalesche di varia intensità su parti dei Governatorati di Muscat, Nord Al Batinah, Sud Al Batinah, Sud Al Sharqiyah, Nord Al Sharqiyah, Al Dhahirah e Al Dakhiliyah, con probabilità di pioggia di varia intensità nelle prossime ore“.

