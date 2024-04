Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani venerdì 26 aprile

MeteoWeb

Meteo a Aosta per Venerdì 26 Aprile

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Aprile ad Aosta mostrano una giornata caratterizzata da cielo coperto e possibili precipitazioni. La temperatura massima si attesterà intorno ai 11,8°C nel corso della mattinata, mentre la minima si registrerà intorno ai 4,4°C durante la notte.

Durante la notte, cielo coperto con una temperatura di +5,2°C e una copertura nuvolosa del 84%. Il vento soffierà leggero da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 2,4km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i +10,9°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Est con raffiche fino a 9,6km/h.

Nel pomeriggio, è prevista pioggia leggera con una temperatura massima di +11,8°C. Il vento soffierà da Est con raffiche fino a 12,2km/h.

In sera, il cielo resterà coperto con temperature in diminuzione fino a +4,7°C. Il vento sarà moderato proveniente da Est con raffiche fino a 7,6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Aprile ad Aosta indicano una giornata con cielo coperto e possibili precipitazioni, con temperature che oscilleranno tra i +4,4°C e gli +11,8°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati per possibili piogge leggere nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Aprile a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +5.2° perc. +5.2° prob. 33 % 0.3 OSO max 2.4 Libeccio 86 % 1011 hPa 3 cielo coperto +4.4° perc. +4.4° prob. 29 % 0.4 SO max 1.3 Libeccio 91 % 1011 hPa 6 cielo coperto +6.2° perc. +6.2° prob. 33 % 3.5 E max 5.8 Levante 83 % 1011 hPa 9 cielo coperto +9.9° perc. +8.9° prob. 32 % 7.8 E max 9 Levante 63 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +11.8° perc. +10.6° 0.13 mm 14.4 E max 12.2 Levante 59 % 1008 hPa 15 cielo coperto +10.1° perc. +9° prob. 84 % 13.4 ESE max 13.8 Scirocco 71 % 1009 hPa 18 cielo coperto +7.4° perc. +5.8° prob. 77 % 8.5 E max 12 Levante 84 % 1012 hPa 21 nubi sparse +4.9° perc. +3.4° prob. 19 % 6.5 E max 8.7 Levante 96 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:35

