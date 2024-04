Previsioni Meteo Arezzo: tutti i dettagli per domani mercoledì 17 aprile

MeteoWeb

Mercoledì 17 Aprile ad Arezzo si prevedono condizioni meteo variabili con possibili precipitazioni nel corso della giornata.

Durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 90%. Le temperature si manterranno intorno ai +8°C, con una leggera percezione di freddo di +6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con raffiche fino a 24,3 km/h.

Al mattino le nubi saranno sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 40% e il 75%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +15°C verso le ore 10:00. Il vento sarà prevalentemente da Est – Nord Est con intensità moderata.

Nel pomeriggio è prevista pioggia, con intensità che varierà da leggera a moderata. La copertura nuvolosa sarà intorno all’85-89%, con temperature che si attesteranno intorno ai +10°C. Il vento sarà variabile, con raffiche fino a 13,9 km/h.

In serata le precipitazioni potrebbero continuare, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 82-95%. Le temperature si manterranno intorno ai +7°C, con venti che perderanno gradualmente intensità.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di munirsi di abbigliamento adeguato in caso di pioggia. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le vostre attività a Arezzo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Aprile a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +7.9° perc. +5.9° prob. 64 % 11.5 NNE max 17.2 Grecale 89 % 1004 hPa 3 nubi sparse +8.1° perc. +6.4° prob. 19 % 9.6 NE max 24.3 Grecale 82 % 1004 hPa 6 nubi sparse +9.1° perc. +8.3° prob. 4 % 6.6 NNE max 15.3 Grecale 74 % 1005 hPa 9 nubi sparse +13.6° perc. +12.2° Assenti 9.1 NE max 14.7 Grecale 47 % 1005 hPa 12 nubi sparse +16.4° perc. +15° prob. 4 % 8.4 ESE max 13.2 Scirocco 35 % 1003 hPa 15 pioggia moderata +10.4° perc. +9.3° 1.14 mm 8.7 ESE max 12.7 Scirocco 72 % 1004 hPa 18 pioggia leggera +7.5° perc. +7.5° 0.1 mm 2.6 ENE max 4.5 Grecale 88 % 1006 hPa 21 cielo coperto +7° perc. +6.1° prob. 24 % 5.8 NNE max 5.5 Grecale 88 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:01

