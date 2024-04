Previsioni Meteo, il freddo è solo all’inizio: sarà un lungo periodo di gelo e neve in tutt’Europa!

MeteoWeb

Il freddo che negli ultimi giorni ha riconquistato l’Italia, in modo lento e graduale ma inesorabile e progressivo, non è e non rimarrà un episodio isolato. Come già anticipato nei precedenti articoli di MeteoWeb, quello degli ultimi giorni è stato soltanto l’inizio di un periodo molto freddo che durerà a lungo. Molto a lungo. Forse addirittura per una o due stagioni. Non significa, ovviamente, che per tutta la primavera e tutta l’estate pioverà e farà freddo ogni giorno. Ma così come El Niño ha determinato un’eccezionale anomalia di caldo durata nove mesi da luglio 2023 a metà aprile 2024, adesso è possibile che la situazione si ribalti invertendosi completamente proprio per il prosieguo del 2024.

Di certo c’è che questa grande anomalia di freddo iniziata sull’Europa e sull’Italia tra 14 e 17 Aprile, si accentuerà ulteriormente nei prossimi giorni e in modo particolare la prossima settimana. Per documentarne l’entità abbiamo scelto di illustrare le mappe con le anomalie termiche per i prossimi giorni, che sono davvero eccezionali. Partiamo da domenica 21 aprile: l’anomalia superiore ai 10°C sotto la media si estenderà dalla Finlandia a Francia e Montenegro:

Lunedì 22 aprile il freddo sarà ancor più intenso su Spagna e Nord Italia, rimanendo particolarmente intenso su tutta l’Europa centro-orientale. Uno scenario di gelate diffuse e abbondanti nevicate fin in pianura su gran parte del Continente. Attenzione al maltempo che provocherà abbondanti nevicate fino a quote molto basse in tutto il Nord Italia:

Martedì 23 aprile l’anomalia fredda rimarrà così eccezionale, estendendosi ulteriormente alla Spagna e a tutto il Mediterraneo occidentale fino al Maghreb:

Mercoledì 24 aprile sarà forse il giorno più intenso per il freddo sull’Italia, con anomalie fino a dieci gradi sotto la media anche in Sardegna e Sicilia:

Infine, almeno per questa fase, giovedì 25 aprile nel giorno della Festa della Liberazione persisteranno anomalie negative in tutto il Continente Europeo e l’Italia sarà uno dei Paesi più esposti al freddo anomalo con possibile forte maltempo al Centro/Sud:

E l’anomalia proseguirà ancora, anche nel successivo weekend e poi nella settimana che traghetterà questa primavera invernale tra aprile e maggio. Ancora una volta all’insegna di fresco e instabilità.

