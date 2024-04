Previsioni Meteo Lecce: il bollettino per domani venerdì 12 aprile

MeteoWeb

Venerdì 12 Aprile a Lecce si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +15°C e i +20°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70-80%.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, con temperature intorno ai +15°C. Il vento soffierà a 25,3km/h da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 43,5km/h. L’umidità sarà del 80% e la pressione atmosferica si manterrà a 1024hPa.

Man mano che il giorno avanza, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando una mattinata e un pomeriggio soleggiati. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +20°C verso mezzogiorno. Il vento, pur rimanendo fresco, non dovrebbe arrecare particolari disagi.

Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo resterà sereno, con temperature che scenderanno leggermente ma si manterranno comunque piacevoli. Il vento continuerà a soffiare con intensità, ma senza variazioni significative rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Aprile a Lecce indicano una giornata stabile e piacevole, ideale per godersi il bel tempo e le temperature primaverili. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili a quelli di Venerdì.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° Assenti 25.3 NNO max 43.5 Maestrale 80 % 1024 hPa 3 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° Assenti 25.3 NNO max 49.5 Maestrale 80 % 1024 hPa 6 nubi sparse +16° perc. +15.7° Assenti 29.4 NNO max 42.5 Maestrale 78 % 1024 hPa 9 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° Assenti 31.4 NNO max 36.4 Maestrale 66 % 1025 hPa 12 cielo sereno +20.3° perc. +20° Assenti 32.3 NNO max 36.4 Maestrale 61 % 1025 hPa 15 cielo sereno +19.4° perc. +19.1° Assenti 31.1 NNO max 40.2 Maestrale 65 % 1023 hPa 18 cielo sereno +15.9° perc. +15.7° Assenti 23.6 NNO max 42.3 Maestrale 81 % 1024 hPa 21 cielo sereno +15.4° perc. +15.2° Assenti 25.3 NNO max 46.3 Maestrale 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 19:25

