Previsioni Meteo Lucca: tutti i dettagli per domani giovedì 4 aprile

Le previsioni meteo per Giovedì 4 Aprile a Lucca indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà abbastanza consistente durante tutta la giornata, con valori che variano tra il 87% e il 100%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +9,9°C e i +15,6°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo una sensazione di tepore costante.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,6°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 98%, con possibilità di piogge leggere nel primo pomeriggio.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si farà più instabile, con piogge leggere che interesseranno la zona. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +15,6°C. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da raffiche di vento che raggiungeranno i 12km/h.

In serata, la situazione tenderà a migliorare leggermente, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 95% e la scomparsa delle precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,4°C, garantendo una serata fresca ma non eccessivamente fredda.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 4 Aprile a Lucca indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e possibili piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, garantendo una giornata gradevole nonostante la presenza delle nuvole e delle precipitazioni. Per i prossimi giorni, è consigliabile monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 4 Aprile a Lucca

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° prob. 13 % 3.8 NE max 3.9 Grecale 87 % 1019 hPa 3 nubi sparse +10.9° perc. +10.3° Assenti 4.2 ENE max 5.3 Grecale 87 % 1019 hPa 6 cielo coperto +11.4° perc. +11° Assenti 3.2 E max 5.6 Levante 90 % 1020 hPa 9 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° prob. 8 % 3.5 SE max 5.6 Scirocco 83 % 1021 hPa 12 cielo coperto +14.1° perc. +13.8° prob. 16 % 2.7 O max 5.6 Ponente 83 % 1021 hPa 15 pioggia leggera +15.6° perc. +15.2° 0.13 mm 7.7 OSO max 12.1 Libeccio 76 % 1020 hPa 18 cielo coperto +12° perc. +11.6° prob. 16 % 5.1 OSO max 5.3 Libeccio 93 % 1021 hPa 21 nubi sparse +11.4° perc. +11.1° Assenti 2.7 ONO max 3 Maestrale 95 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:51

