Previsioni Meteo Perugia: il bollettino per domani giovedì 25 aprile

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Perugia per Giovedì 25 Aprile mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10-15%. Le temperature si attesteranno intorno ai +9,9°C alle 08:00, salendo gradualmente fino a raggiungere i +14,4°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole, con probabilità di precipitazioni che aumenteranno nel corso della giornata. Le temperature massime saranno di circa +14,6°C alle 13:00, mentre nel tardo pomeriggio si registrerà un calo delle temperature a causa di piogge leggere. Alle 17:00 la temperatura si attesterà sui +11,5°C.

In serata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 60%. Le temperature si manterranno intorno ai +8°C, con un leggero calo durante la notte.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate per eventuali variazioni improvvisi delle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Aprile a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +5.1° perc. +5.1° Assenti 4.2 S max 5.6 Ostro 94 % 1008 hPa 3 cielo coperto +5.2° perc. +5.2° Assenti 3.7 SE max 3.9 Scirocco 94 % 1007 hPa 6 cielo coperto +6.5° perc. +6.5° Assenti 3.1 SE max 4.1 Scirocco 87 % 1008 hPa 9 cielo sereno +11.4° perc. +10.2° prob. 2 % 4 SSE max 5.5 Scirocco 59 % 1007 hPa 12 cielo sereno +14.4° perc. +13° prob. 27 % 2.1 SSO max 5.6 Libeccio 46 % 1006 hPa 15 poche nuvole +14° perc. +12.8° prob. 62 % 9.1 S max 9.8 Ostro 49 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +8.9° perc. +8.3° 0.15 mm 5.7 SSO max 5.9 Libeccio 74 % 1008 hPa 21 nubi sparse +7.3° perc. +6.5° prob. 30 % 5.5 S max 5.8 Ostro 84 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.