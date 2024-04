Previsioni Meteo Potenza: tutti i dettagli per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Potenza indicano cielo sereno lunedì con temperature in aumento durante la mattina e gradevoli nel pomeriggio. Martedì, il cielo resterà sereno al mattino, ma nel pomeriggio si prevedono nubi sparse e un aumento dell’umidità. Mercoledì, il cielo sarà coperto con possibilità di piogge moderate nel pomeriggio e serata. Giovedì, si prevedono nubi sparse con temperature fresche al mattino e piogge moderate nel pomeriggio e sera. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche.

Lunedì 29 Aprile

Nella notte a Potenza, il cielo sarà sereno con una temperatura di +9,2°C e una leggera brezza proveniente dal Sud Est con velocità di 5,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 47% con una pressione atmosferica di 1019hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 avremo +13,7°C con una brezza leggera da Est. Verso le 09:00 la temperatura sarà di +18,9°C con una brezza sempre proveniente da Est. L’umidità diminuirà al 45% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1019hPa.

Nel pomeriggio il cielo continuerà a essere sereno con temperature gradevoli. Alle 13:00 avremo +21,3°C con una brezza leggera da Est e un’umidità al 43%. Verso le 16:00 la temperatura scenderà leggermente a +19,4°C con una brezza proveniente da Est. L’umidità aumenterà al 50% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature più fresche. Alle 18:00 la temperatura sarà di +13,1°C con una leggera brezza da Est e un’umidità al 63%. Verso le 21:00 avremo +11°C con una brezza leggera da Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 58% con una pressione atmosferica di 1021hPa.

Martedì 30 Aprile

Durante la notte a Potenza, il cielo sarà sereno con una temperatura di +10,6°C e una brezza leggera proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 61% con una pressione atmosferica di 1020hPa.

Nella mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 avremo +15,1°C con una brezza leggera da Est. Verso le 09:00 la temperatura sarà di +19,9°C con una brezza proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 48% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con un aumento della copertura nuvolosa. Alle 13:00 avremo +21,5°C con una brezza proveniente da Est – Sud Est. Verso le 16:00 la temperatura scenderà a +19,6°C con una brezza da Est. L’umidità aumenterà al 53% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con possibilità di piogge leggere. Alle 18:00 la temperatura sarà di +14,6°C con una brezza da Est – Sud Est e una probabilità dell’11% di precipitazioni. Verso le 21:00 avremo +10°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 93% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mercoledì 1 Maggio

Durante la notte a Potenza, il cielo sarà coperto con una temperatura di +11,7°C e una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature fresche. Alle 06:00 avremo +12,7°C con una brezza leggera da Est – Sud Est. Verso le 09:00 la temperatura sarà di +18,6°C con una brezza vivace proveniente da Sud Est. L’umidità si attesterà al 54% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con possibilità di piogge moderate. Alle 13:00 avremo +15,8°C con una brezza da Sud – Sud Est. Verso le 16:00 la temperatura scenderà a +14,8°C con una brezza da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 79% con una pressione atmosferica di 1006hPa.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con piogge moderate. Alle 18:00 la temperatura sarà di +11,7°C con una brezza leggera da Sud Ovest e una probabilità dell’82% di precipitazioni. Verso le 21:00 avremo +10°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 93% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Giovedì 2 Maggio

Durante la notte a Potenza, il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura di +9,6°C e una brezza leggera proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 96% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Nella mattina, il cielo sarà coperto con temperature fresche. Alle 06:00 avremo +10,9°C con una brezza vivace da Sud Ovest. Verso le 09:00 la temperatura sarà di +18,6°C con una brezza vivace proveniente da Sud Est. L’umidità si attesterà al 54% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà coperto con possibilità di piogge leggere. Alle 13:00 avremo +15,8°C con una brezza da Sud – Sud Est. Verso le 16:00 la temperatura scenderà a +14,8°C con una brezza da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 79% con una pressione atmosferica di 1006hPa.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con piogge moderate. Alle 18:00 la temperatura sarà di +11,7°C con una brezza leggera da Sud Ovest e una probabilità dell’92% di precipitazioni. Verso le 21:00 avremo +10°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 93% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

In base alle previsioni meteo per Potenza, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

