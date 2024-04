Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per la prossima settimana

MeteoWeb

Questa settimana a Reggio Calabria si prospetta con una giornata di Lunedì all’insegna del cielo sereno, con temperature gradevoli e leggere brezze da Sud. Martedì e Mercoledì, invece, sono previste nubi sparse e piogge leggere, con temperature che si manterranno stabili. Giovedì, il cielo sarà nuovamente coperto con piogge leggere durante la mattinata, accompagnate da una brezza tesa da Nord Ovest. Le temperature tenderanno a calare leggermente. Siate preparati per affrontare la settimana con l’ombrello a portata di mano!

Lunedì 29 Aprile

Lunedì 29 Aprile si prospetta una giornata all’insegna del cielo sereno a Reggio Calabria. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai +16,1°C, con una leggera brezza proveniente da Sud a una velocità di circa 5,8km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in lieve aumento. Alle 06:00 si registreranno circa +18,5°C, con una brezza proveniente da Sud – Sud Ovest a 7,8km/h. L’umidità sarà del 57%. Durante la mattinata, le temperature continueranno a salire, con punte di +22,3°C alle 12:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 23,6km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno piacevoli. Alle 15:00 si attesteranno intorno ai +21,4°C, con una brezza vivace proveniente da Sud a 22,6km/h. L’umidità sarà del 53%. Verso sera, le temperature caleranno gradualmente, raggiungendo i +16,8°C alle 21:00.

Martedì 30 Aprile

Martedì 30 Aprile il cielo a Reggio Calabria sarà caratterizzato da nubi sparse e cielo coperto durante la giornata. Durante la notte, si prevedono temperature intorno ai +16,6°C con una brezza proveniente da Sud – Sud Est a 6,8km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica si manterrà a 1018hPa.

Al mattino, il cielo sarà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai +18,6°C alle 06:00. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche fino a 16,2km/h. Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno i +21,5°C alle 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo coperto porterà temperature intorno ai +20,3°C alle 14:00. Il vento soffierà con intensità, con raffiche fino a 23,6km/h. Verso sera, le temperature si manterranno stabili intorno ai +17,3°C.

Mercoledì 1 Maggio

Mercoledì 1 Maggio il cielo a Reggio Calabria sarà prevalentemente coperto con possibilità di pioggia leggera durante la mattinata. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +16,9°C con una brezza vivace proveniente da Sud – Sud Est a 20,1km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Al mattino, si prevede pioggia leggera con temperature intorno ai +17,9°C alle 06:00. Il vento soffierà con intensità, con raffiche fino a 36,9km/h. Durante la mattinata, la pioggia potrebbe intensificarsi, portando temperature intorno ai +18,7°C alle 07:00.

Nel pomeriggio, la pioggia potrebbe continuare con temperature intorno ai +20,2°C alle 14:00. Il vento sarà vivace, con raffiche fino a 22km/h. Verso sera, le temperature si manterranno stabili intorno ai +15,8°C.

Giovedì 2 Maggio

Giovedì 2 Maggio il cielo a Reggio Calabria sarà caratterizzato da nubi sparse e pioggia leggera durante la mattinata. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +16,6°C con una brezza tesa proveniente da Nord Ovest a 31,5km/h. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Al mattino, si prevede pioggia leggera con temperature intorno ai +16,6°C alle 06:00. Il vento soffierà con intensità, con raffiche fino a 42,4km/h. Durante la mattinata, la pioggia potrebbe intensificarsi, portando temperature intorno ai +17,2°C alle 07:00.

Nel pomeriggio, la pioggia potrebbe continuare con temperature intorno ai +16,1°C alle 14:00. Il vento sarà vivace, con raffiche fino a 22km/h. Verso sera, le temperature si manterranno stabili intorno ai +15,8°C.

In conclusione, la settimana a Reggio Calabria si aprirà con una giornata soleggiata, seguita da un aumento delle nubi e possibili piogge tra martedì e mercoledì. Giovedì si prevedono ancora precipitazioni, con temperature in lieve calo. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre giornate!

