Previsioni Meteo Veneto: anticiclone e temperature ben oltre la media

Un vasto promontorio anticiclonico interessa nel fine settimana l’Europa occidentale portando una fase di tempo stabile in Veneto, con temperature in aumento, che raggiungeranno valori ben superiori alla media del periodo, specie nelle massime. Da lunedì la pressione inizierà a cedere per l’approfondimento progressivo di una saccatura atlantica, che interesserà direttamente la regione nella giornata di martedì portando tempo instabile/perturbato con precipitazioni diffuse. Nei giorni seguenti si profila una situazione moderatamente variabile, con temperature nettamente più basse per la persistenza di una depressione con aria più fredda sull’Europa centro settentrionale, fino a ridosso dell’arco alpino. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 13

In prevalenza sereno, salvo qualche velatura di passaggio, e qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Temperature massime in ulteriore aumento con valori decisamente anomali per il periodo. Ventilazione debole/moderata, localmente a regime di brezza specie sulla costa.

Domenica 14

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso per velature, con qualche probabile nube in più verso sera sui settori montani e pedemontani.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Stazionarie o localmente in ulteriore aumento.

Venti: In quota in progressivo rinforzo da sud-ovest fino a risultare moderati, a tratti tesi a fine giornata. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 15

Cielo: In pianura in prevalenza poco nuvoloso, con tratti di nubi alte e possibili annuvolamenti verso sera sui settori più settentrionali. Sulle zone montane variabilità, con schiarite che si alterneranno a nubi irregolari, a tratti consistenti.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti dalle ore centrali probabili precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale; possibili locali rovesci anche sulle zone prealpine.

Temperature: Minime stazionarie, in aumento sulle Dolomiti; massime in generale diminuzione, più marcata sulle Dolomiti.

Venti: In quota moderati/tesi da ovest o sudovest; in pianura variabili, poi in rinforzo fino a moderati da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Martedì 16

Sulle zone montane condizioni di tempo instabile/perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto; in pianura cielo inizialmente parzialmente nuvoloso, e dalle ore centrali tendenza ad aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso nel pomeriggio/sera. Probabilità di precipitazioni in aumento dalla mattina a partire dalle zone montane, e fase più instabile nel pomeriggio, con piogge piuttosto diffuse e frequenti rovesci e temporali che potranno interessare tutto il territorio regionale. Il limite della neve sarà in sensibile calo dai 2200/2300 metri iniziali fino ai 1100/1300 alla sera, localmente più in basso sulle Dolomiti. Generale calo termico. Rinforzi di vento a tutte le quote, con ingresso di Bora sulla pianura orientale e sul mare dal pomeriggio.

Mercoledì 17

Residua variabilità/instabilità con cielo a tratti nuvoloso/molto nuvoloso, ma anche qualche locale schiarita. Precipitazioni sparse dalle ore centrali sui rilievi, e qualche rovescio più locale sulla pianura; precipitazioni a carattere nevoso oltre i 1100-1400 metri. Temperature in generale netta diminuzione.

