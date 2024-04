Previsioni Meteo Veneto: domani brusco peggioramento

MeteoWeb

“Dalla tarda mattinata di martedì crescente instabilità con probabili rovesci/temporali sparsi tra Prealpi e pianura; significativo rinforzo dei venti da nord-est su pianura e costa fino a forti specie nel pomeriggio lungo la costa e la pianura limitrofa“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Lunedì, il cedimento dell’alta pressione consentirà l’ingresso di correnti più umide e l’attivazione di una modesta instabilità sulle zone montane. Martedì entrerà in maniera decisa una saccatura in arrivo dall’Atlantico settentrionale che determinerà una brusca variazione delle condizioni meteorologiche: il tempo diventerà instabile su tutta la regione e le temperature si abbasseranno repentinamente. Nei due giorni successivi in un contesto di variabilità/instabilità, le temperature scenderanno ulteriormente fino a valori anche inferiori alla media del periodo“.

Oggi cielo poco o parzialmente nuvoloso per velature con maggiori addensamenti sulle zone montane dove potranno verificarsi precipitazioni sparse con rovesci o locali temporali soprattutto in area dolomitica. Temperature diurne prevalentemente in calo. Venti da sud-ovest in intensificazione fino a tesi.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è attesa una fase di marcata instabilità tra la mattinata e gran parte del pomeriggio con consistenti annuvolamenti a partire dalla fascia prealpina e pedemontana e in successiva estensione alla pianura. Fino al primo mattino e in serata probabili tratti di sereno.

Precipitazioni: Probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) per rovesci sparsi e locali temporali, in estensione dalle zone centro-settentrionali al resto della regione; limite della neve in sensibile calo fino a circa 1600 -1900 m, localmente più in basso in caso di rovesci pomeridiani. Non esclusi su Prealpi e pianura locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate). Diradamento dei fenomeni in serata.

Temperature: In sensibile diminuzione; minime raggiunte a fine giornata, quando sulle Dolomiti raggiungeranno valori anche inferiori a zero.

Venti: In quota moderati/tesi inizialmente da sud-ovest, poi in rotazione fino a disporsi da nord-ovest; nelle valli variabili. In pianura fino al mattino moderati da sud-ovest, in seguito in rotazione ed intensificazione fino a diventare tesi, anche forti su costa e pianura limitrofa, da nord-est. Probabili ulteriori rinforzi, specie in occasione dei temporali.

Mare: Da mosso a molto mosso.

Mercoledì 17 nuvolosità variabile alternata a schiarite, con tratti di instabilità soprattutto a cavallo delle ore centrali e sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: Probabilità medio-alta (50-75%) in montagna, medio-bassa (25-50%) in pianura per precipitazioni anche a carattere di rovescio o locale temporale, più che altro tra la tarda mattina e il primo pomeriggio; per il resto fenomeni in prevalenza assenti. Limite della neve intorno a 1200-1500 m.

Temperature: In diminuzione fino a valori prossimi o un po’ inferiori alla media.

Venti: In quota moderati, a tratti tesi, settentrionali; nelle valli variabili con possibili rinforzi di Foehn, a inizio giornata. In pianura variabili deboli o a tratti moderati.

Mare: Mosso o poco mosso.

Giovedì 18 nuvolosità variabile alternata a schiarite con possibili precipitazioni discontinue, localmente anche a carattere di rovescio; limite della neve intorno a 1200-1500 m. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ulteriore contenuta diminuzione.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa, venerdì 19 in Veneto, previsto cielo poco o parzialmente nuvoloso con aumento della nuvolosità alta nella seconda parte della giornata. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa.

