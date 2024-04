Quanto pesa l’anima? La risposta dello scienziato che la misurò

MeteoWeb

Un’anima eterna è un concetto potente; è la caratteristica centrale di molte religioni e una convinzione profondamente confortante di fronte alla perdita. Forse è per questo che alcuni sono stati insoddisfatti di lasciare le questioni dell’anima alla fede, rivolgendosi invece alla scienza nel tentativo di dimostrare che l’anima esiste.

Quanto pesa l’anima?

Allora quanto pesa davvero l’anima? Ebbene, la brutta notizia è che, ovviamente, nessuno può dirlo. La scienza non può dimostrare che l’anima esiste e gli scienziati non possono valutarla. Ma vale la pena restare qui per la bizzarra storia del tentativo di un medico di fare proprio questo.

La storia inizia all’inizio del secolo scorso a Dorchester, un quartiere di Boston. Un medico rispettabile di nome Duncan MacDougall aveva un’ape nel cofano: se gli esseri umani avessero un’anima, pensava, quelle anime avrebbero dovuto occupare spazio. E se le anime occupano spazio, beh, qualcosa devono pesare, giusto?

Pesare concretamente l’anima

C’era solo un modo per scoprirlo, ragionò MacDougall. “Poiché… la sostanza considerata nella nostra ipotesi è organicamente legata al corpo fino alla morte, mi sembra più ragionevole pensare che si tratti di una qualche forma di materia gravitativa, e quindi suscettibile di essere rilevata al momento della morte pesando un essere umano essendo nell’atto di morire“, scrisse nell’articolo scientifico che avrebbe poi pubblicato nel 1907 su questo sforzo.

MacDougall collaborò con la Dorchester’s Consumptives’ Home, un ospedale di beneficenza per la tubercolosi in stadio avanzato, che a quel tempo era incurabile. MacDougall ne costruì uno di grandi dimensioni, capace di contenere una branda e un malato di tubercolosi morente. La tubercolosi era una malattia conveniente per questo esperimento, spiegò MacDougall nel suo articolo, perché i pazienti morivano in “grande sfinimento” e senza alcun movimento che potesse far oscillare la sua bilancia.

21 grammi

Il primo paziente di MacDougall, un uomo, morì il 10 aprile 1901, con un improvviso calo della scala di 0,75 once (21,2 grammi). E in quel momento nacque la leggenda. Non aveva molta importanza che il paziente successivo di MacDougall perdesse 14 grammi (0,5 once) 15 minuti dopo aver smesso di respirare, o che il suo terzo caso mostrasse un’inspiegabile perdita in due fasi di 0,5 once e poi 28,3 g (1 oncia) un minuto dopo. .

MacDougall ha scartato il caso 4, una donna che muore di diabete, perché la scala non era ben calibrata, in parte a causa di “una buona dose di interferenza da parte di persone contrarie al nostro lavoro“, il che solleva alcune domande che MacDougall non sembrava entusiasta rispondere nel suo articolo. Il caso 5 ha perso 0,375 once (10,6 grammi), ma in seguito la bilancia ha funzionato male, sollevando dubbi anche su quei numeri. Il caso 6 è stato respinto perché il paziente è morto mentre MacDougall stava ancora aggiustando la scala.

“I cani non vanno in paradiso”

MacDougall ha poi ripetuto gli esperimenti su 15 cani e non ha riscontrato alcuna perdita di peso, indicando, a suo avviso, che sicuramente non tutti i cani vanno in paradiso.

MacDougall riportò i suoi risultati nel 1907 sulla rivista American Medicine e sul Journal of the American Society for Psychical Research. Ha anche ottenuto un articolo sul New York Times .

Lo studio di MacDougall aveva un campione di dimensioni minuscole e i suoi risultati erano ovunque, quindi anche all’epoca metteva in serio dubbio l’idea che avesse misurato l’anima. A merito di MacDougall, egli ammise che erano necessarie ulteriori misurazioni per confermare che l’anima avesse un peso. Ciò non è accaduto, in parte per ragioni etiche e in parte perché gli esperimenti sono un po’… stravaganti. Un allevatore dell’Oregon ha tentato di replicare l’esperimento di pesatura dell’anima con una dozzina di pecore all’inizio del 2000, secondo il libro di Mary Roach “Spook: Science Tackles the Afterlife” (WW Norton & Co., 2005). La maggior parte ha guadagnato tra 1 e 7 once (da 30 a 200 grammi), anche se i guadagni sono durati solo pochi secondi prima che le pecore tornassero al loro peso originale.

L’anima e l’energia

Roach riferì anche che il dottor Gerry Nahum, un ingegnere chimico e medico che all’epoca frequentava la School of Medicine della Duke University, aveva sviluppato l’ipotesi secondo cui l’anima, o almeno la coscienza, deve essere associata alle informazioni, il che è equivalente ad una certa quantità di energia. Poiché l’equazione E = mc² impone che l’energia è uguale alla massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato, questa energia potrebbe, essenzialmente, essere pesata con strumenti elettromagnetici sufficientemente sensibili. Nel 2007, Nahum non aveva ottenuto finanziamenti per esperimenti che dimostrassero se avesse ragione. Ora lavora per Bayer Pharmaceuticals. (Roach ha scritto che Nahum non sperava di prendere un MacDougall e fare i suoi test sugli esseri umani. Invece, considerava le sanguisughe come soggetti.)

La conclusione è che la scienza non ha determinato neanche lontanamente il peso dell’anima, né se l’anima esista o meno. È probabile che questa questione sarà lasciata al regno religioso.

