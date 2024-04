L’inferno è in Europa: il rapporto sullo Stato del Clima Europeo 2023 svela uno scenario devastante

MeteoWeb

Nel corso del 2023, gli impatti del cambiamento climatico hanno continuato a manifestarsi in tutta Europa, con milioni di persone colpite da eventi meteorologici estremi, rendendo prioritario lo sviluppo di misure di mitigazione e adattamento. Per conseguire questo obiettivo, è vitale comprendere le tendenze climatiche. Il Servizio sul Cambiamento Climatico Copernicus (C3S), insieme all’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), pubblicano oggi il rapporto sullo Stato del Clima Europeo 2023 (ESOTC 2023). Il rapporto fornisce descrizioni e analisi delle condizioni climatiche e delle variazioni del sistema terrestre, eventi chiave e i loro impatti, e una discussione sulle politiche climatiche e sull’azione con un focus sulla salute umana. L’ESOTC include anche aggiornamenti sull’evoluzione a lungo termine degli indicatori climatici chiave.

Le temperature in Europa del 2023

Il 2023 è stato l’anno con le temperature più calde o il secondo più caldo di sempre a seconda del dataset.

è stato l’anno con le o il secondo più caldo di sempre a seconda del dataset. Le temperature in Europa sono state superiori alla media per 11 mesi dell’anno, incluso il settembre più calda mai registrata.

sono state per 11 mesi dell’anno, incluso il settembre più calda mai registrata. Il 2023 ha visto un numero record di giorni con “ stress da calore estremo ” nel clima d’Europa. Si osserva un trend crescente nel numero di giorni con almeno “forte stress da calore”.

ha visto un numero record di giorni con “ ” nel clima d’Europa. Si osserva un trend crescente nel numero di giorni con almeno “forte stress da calore”. La mortalità correlata al calore è aumentata di circa il 30% negli ultimi 20 anni e si stima che i decessi correlati al calore siano aumentati nel 94% delle regioni europee monitorate.

Politiche climatiche europee e azioni per la salute

Il numero di impatti avversi sulla salute legati a eventi meteorologici estremi e al clima è in aumento.

e al clima è in aumento. Le evidenze dell’ultimo decennio mostrano una buona consapevolezza ma una percezione bassa del rischio di calore da parte del pubblico, dei gruppi vulnerabili e di alcuni operatori sanitari.

di calore da parte del pubblico, dei gruppi vulnerabili e di alcuni operatori sanitari. Iniziative come il Sistema di Monitoraggio Climatico Regionale del Centro Climatico Regionale dell’OMM e altri sistemi di allarme precoce, aumentano la consapevolezza degli eventi estremi previsti per migliorare la preparazione della società.

del dell’OMM e altri sistemi di allarme precoce, aumentano la consapevolezza degli eventi estremi previsti per migliorare la preparazione della società. Il rischio sanitario e l’ adattamento differiscono tra i Paesi.

e l’ tra i Paesi. I servizi climatici su misura per il settore sanitario sono efficaci nel aumentare la resilienza, con un significativo potenziale per ulteriori sviluppi.

per il settore sanitario sono efficaci nel aumentare la resilienza, con un significativo potenziale per ulteriori sviluppi. L’adattamento sanitario può basarsi sulle infrastrutture del sistema sanitario stabilite, ma i progressi sono stati limitati.

Gli Oceani in Europa

Per l’intero anno, la temperatura media della superficie del mare per l’oceano in tutta Europa è stata la più alta mai registrata.

per l’oceano in tutta Europa è stata la più alta mai registrata. A giugno, l’Oceano Atlantico a ovest dell’Irlanda e intorno al Regno Unito è stato colpito da un’ondata di calore marino classificata come “estrema” e in alcune aree “oltre l’estremo“, con temperature della superficie del mare fino a 5°C sopra la media.

Le variabili idrologiche in Europa

Nel corso del 2023, l’Europa nel suo complesso ha registrato circa il 7% in più di precipitazioni rispetto alla media del clima.

rispetto alla media del clima. Molto sopra la media della rete fluviale europea , i deflussi fluviali sono stati i più alti mai registrati per dicembre, con flussi ‘eccezionalmente alti’ in quasi un quarto della rete fluviale.

, i deflussi fluviali sono stati i più alti mai registrati per dicembre, con flussi ‘eccezionalmente alti’ in quasi un quarto della rete fluviale. Nel corso del 2023, un terzo della rete fluviale europea ha registrato deflussi fluviali che superavano la soglia di “alluvione alta“, e il 16% superava la soglia di “alluvione grave“.

Risorse energetiche rinnovabili

L’anno ha visto una proporzione record di generazione effettiva di elettricità da fonti rinnovabili in Europa, pari al 43%.

in Europa, pari al 43%. Un’attività tempestosa aumentata da ottobre a dicembre ha comportato una produzione di energia eolica superiore alla media.

superiore alla media. Il potenziale per la generazione idroelettrica a flusso continuo era superiore alla media in gran parte dell’Europa per l’intero anno, legato a precipitazioni e deflussi fluviali superiori alla media.

era superiore alla media in gran parte dell’Europa per l’intero anno, legato a precipitazioni e deflussi fluviali superiori alla media. Per l’intero anno, il potenziale per la generazione di energia fotovoltaica solare era inferiore alla media nel nord-ovest e nel centro Europa, e superiore alla media nel sud-ovest e nel sud Europa, e nella Fennoscandia.

Neve e ghiacciai in Europa

Gran parte dell’Europa ha sperimentato meno giorni con neve rispetto alla media, particolarmente nel centro Europa e nelle Alpi durante l’inverno e la primavera.

rispetto alla media, particolarmente nel centro e nelle durante l’inverno e la primavera. Le Alpi hanno registrato una perdita di ghiacciai eccezionale nel 2023, legata a un accumulo di neve invernale inferiore alla media e a un forte scioglimento estivo dovuto alle ondate di calore.

hanno registrato una perdita di ghiacciai eccezionale nel 2023, legata a un accumulo di neve invernale inferiore alla media e a un forte scioglimento estivo dovuto alle ondate di calore. Nel 2022 e nel 2023, i ghiacciai delle Alpi hanno perso circa il 10% del loro volume residuo a causa del clima in Europa.

Regione artica

Il 2023 è stato il sesto anno più caldo di sempre per l’Artico nel suo complesso. Per la terra artica, è stato il quinto più caldo, seguito strettamente dal 2022. I cinque anni più caldi mai registrati per la terra artica sono tutti avvenuti dal 2016.

per l’Artico nel suo complesso. Per la terra artica, è stato il quinto più caldo, seguito strettamente dal 2022. I cinque anni più caldi mai registrati per la terra artica sono tutti avvenuti dal 2016. L’estensione del ghiaccio marino artico è rimasta al di sotto della media per la maggior parte del 2023. Al suo massimo annuale a marzo, l’estensione mensile era del 4% al di sotto della media, classificandosi al quinto posto più basso di sempre. Al suo minimo annuale a settembre, l’estensione mensile si è classificata al sesto posto più basso, con il 18% al di sotto della media.

è rimasta al di sotto della media per la maggior parte del 2023. Al suo massimo annuale a marzo, l’estensione mensile era del 4% al di sotto della media, classificandosi al quinto posto più basso di sempre. Al suo minimo annuale a settembre, l’estensione mensile si è classificata al sesto posto più basso, con il 18% al di sotto della media. Le emissioni totali di carbonio degli incendi boschivi dalla regione subartica e artica sono state le seconde più alte di sempre. La maggior parte degli incendi ad altitudini elevate si è verificata in Canada tra maggio e settembre.

Carlo Buontempo, Direttore di C3S, ha commentato: “Nel 2023, l’Europa ha assistito al più grande incendio mai registrato, a uno degli anni più piovosi, a severe ondate di calore marino e a alluvioni devastanti diffuse. Le temperature continuano ad aumentare, rendendo i nostri dati sempre più vitali per prepararsi agli impatti del cambiamento climatico.”

Clima europeo in un mondo “in via di riscaldamento”

L’Europa non è un’eccezione quando si tratta delle conseguenze del cambiamento climatico. È il continente che si sta riscaldando più velocemente, con temperature in aumento a circa il doppio del tasso medio globale. I tre anni più caldi mai registrati per l’Europa sono tutti avvenuti dal 2020, e i dieci più caldi dal 2007.

Per l’intero anno, la temperatura media della superficie del mare (SST) per l’oceano in tutta Europa è stata la più calda mai registrata. Parti del Mar Mediterraneo e dell’Oceano Atlantico nordorientale hanno visto la loro temperatura media annuale più alta mai registrata.

Impatti del cambiamento climatico sulla salute in Europa

Il rapporto ESOTC sottolinea il profondo impatto dello stress da calore sulla salute pubblica. Lo stress da calore è una misura di come il corpo umano risponde all’impatto delle alte temperature combinato con altri fattori come umidità e velocità del vento, tra gli altri. L’esposizione prolungata allo stress da calore può aggravare condizioni di salute esistenti e aumentare il rischio di malattie correlate al calore come esaurimento da calore e colpo di calore, particolarmente tra le popolazioni vulnerabili.

Negli ultimi 20 anni, la mortalità correlata al calore è aumentata di circa il 30%, e si stima che i decessi correlati al calore siano aumentati nel 94% delle regioni europee monitorate. Questo trend è particolarmente preoccupante, dato che il clima d’Europa sta vedendo un numero crescente di giorni con almeno “forte stress da calore“, e nel 2023 ha sperimentato un numero record di giorni con “stress da calore estremo“.

Eventi meteorologici estremi

Oltre alle sfide che le ondate di calore presentano alla salute, ci sono altri eventi meteorologici estremi che hanno colpito gravemente le persone in Europa nel 2023. Secondo stime preliminari per il 2023 dal Database Internazionale sui Disastri (EM-DAT), l’anno scorso in Europa sono state purtroppo perse 63 vite a causa di tempeste, 44 a causa di alluvioni e 44 a causa di incendi boschivi. Le perdite economiche dovute al clima e al tempo nel 2023 in Europa sono stimate in più di €13,4 miliardi.

Celeste Saulo, Segretario Generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), commenta: “La crisi climatica è la sfida più grande della nostra generazione. Il costo dell’azione climatica può sembrare alto, ma il costo dell’inazione è molto più elevato. Come mostra questo rapporto, dobbiamo sfruttare la scienza per fornire soluzioni per il bene della società.”

L’estate in Europa nel 2023: ecco cosa ci aspetta

L’estate del 2023 non è stata la più calda di sempre, ma ha visto condizioni che erano, a tratti, estreme. Ci sono stati contrasti nelle temperature e nelle precipitazioni in tutto il continente e da un mese all’altro. L'”estate prolungata” (da giugno a settembre) ha visto ondate di calore, incendi boschivi, siccità e alluvioni.

Il nord-ovest Europa ha visto il suo giugno più caldo di sempre, mentre le aree mediterranee hanno registrato precipitazioni ben al di sopra della media per il mese. A luglio, questo pattern è stato quasi invertito. Ad agosto, il sud Europa ha visto temperature più calde della media, e settembre è stato il più caldo di sempre per l’Europa nel suo complesso. Gran parte dell’Europa è stata colpita da ondate di calore durante l’estate prolungata, e sia agosto che settembre hanno visto anche eventi di alluvione gravi. Nel culmine di un’onda di calore a luglio, il 41% del sud Europa è stato colpito da almeno “forte stress da calore“, con potenziali impatti sulla salute.

Alluvioni diffuse in tutta Europa

Durante il 2023, un terzo della rete fluviale europea ha visto flussi fluviali che superavano la soglia di “alluvione alta“, e il 16% superava la soglia di “alluvione grave“. Flussi fluviali record o quasi record sono stati registrati nei principali bacini fluviali, inclusi la Loira, il Reno e il Danubio, a causa di una serie di tempeste tra ottobre e dicembre.

Secondo stime preliminari dal Database Internazionale sui Disastri (EM-DAT), le inondazioni nel 2023 hanno colpito un numero stimato di 1,6 milioni di persone in Europa e hanno causato circa l’81% delle perdite economiche annue dovute agli impatti del clima sul continente.

Clima europeo e il potenziale delle energie rinnovabili

Il monitoraggio del vento, della radiazione solare e delle variabili idrologiche è cruciale per l’attuazione efficace delle politiche climatiche in Europa, poiché fornisce dati essenziali per ottimizzare la generazione di energia rinnovabile e mitigare le emissioni di carbonio. Comprendendo le variazioni regionali di queste risorse rinnovabili, i decisori politici possono sviluppare strategie mirate per accelerare la transizione verso fonti di energia sostenibili, promuovendo sia la protezione ambientale che la crescita economica.

Nel 2023, una proporzione record di generazione effettiva di elettricità in Europa proveniva da fonti rinnovabili, pari al 43%, rispetto al 36% nel 2022. Per il secondo anno consecutivo, la generazione di energia da fonti rinnovabili ha superato la generazione da combustibili fossili inquinanti.

Mauro Facchini, Capo dell’Unità per l’Osservazione della Terra presso la Direzione Generale per l’Industria della Difesa e lo Spazio (DG DEFIS) della Commissione Europea, commenta: “Informazioni ambientali robuste, supportate da dati del Programma di Osservazione della Terra Copernicus dell’Unione Europea, stanno rivelando cambiamenti significativi in tutto il nostro pianeta. I dati presentati nello Stato del Clima Europeo sono allarmanti, ma questa ricerca è anche uno strumento vitale nei nostri obiettivi per la transizione verso un’energia sostenibile, ridurre le emissioni nette di gas serra e diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050.”

Un altro anno di sofferenza nelle Alpi europee

Nel 2023, c’è stato un numero inferiore alla media di giorni con un clima nevoso in Europa, particolarmente nel centro Europa e nelle Alpi durante l’inverno e la primavera. Questo, insieme alle alte temperature durante l’estate, ha contribuito a una perdita netta di ghiacciaio in tutte le parti d’Europa: il più drastico esempio di ciò sono le Alpi, che hanno visto i ghiacciai perdere circa il 10% del loro volume residuo nel 2022 e nel 2023.

