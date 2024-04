Russia, crolla ponte nella regione di Smolensk: un morto e diversi feriti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Altra emergenza in Russia. Oltre alle inondazioni che stanno colpendo la regione di Orenburg, un ponte sul quale circolavano camion e automobili è crollato nella città di Vyazma, nella regione di Smolensk. Una donna è morta e almeno altre cinque persone sono rimaste ferite, ha detto un rappresentante del servizio statale di emergenza, come riporta Ria Novosti. Il dipartimento principale del Ministero per le Situazioni di emergenza della regione ha affermato che il cavalcavia è crollato sui binari della ferrovia e, di conseguenza, la circolazione dei treni sulla tratta Vyazma-Semlevo è stata sospesa. Al momento dell’incidente non c’erano treni sul posto.

Il ponte crollato a Smolenk, in Russia

Le immagini del ponte crollato a Smolenk

Foto





