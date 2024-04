La sabbia del Sahara ha raggiunto anche l’Ucraina | FOTO

MeteoWeb

L’inquinamento atmosferico in Ucraina sta peggiorando a causa del trasporto di particelle di polvere provenienti dalle regioni settentrionali del Sahara. Ormai presenti sull’Europa da giorni, sono trasportate dai venti e finiscono per influenzare la qualità dell’aria. Secondo il rapporto del Centro Idrometeorologico Ucraino, questo tipo di inquinamento può essere particolarmente pericoloso per le persone che hanno problemi alle vie respiratorie, poiché possono causare o aggravare condizioni come l’asma o altre malattie polmonari.

