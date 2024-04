Scontro tra cargo e portacontainer al largo della Sicilia, Guardia Costiera sul posto | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nella mattinata odierna è giunta segnalazione al Cento Operativo nazionale della Guardia Costiera di Roma dell’avvenuta collisione, a circa 14 miglia da Capo Passero, tra una nave general cargo, battente bandiera liberiana, e una portacontainer, battente bandiera portoghese. La Guardia Costiera italiana ha inviato sul posto mezzi navali e aerei, tra cui un elicottero AW139 e un Atr42, che stanno sorvolando la zona dell’incidente, per intervenire in caso di soccorso e monitorare l’area dal punto di vista ambientale. Al momento la due unità navigano a lento moto verso le coste siciliane. Da accertare le cause dell’incidente.

Collisione tra nave cargo e portacontainer al largo della Sicilia

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.