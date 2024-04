Scoperta una nuova specie di serpente gigante di 47 milioni di anni fa

MeteoWeb

Si chiama Vasuki Indicus, ed è una nuova specie di serpente gigante, vissuta circa 47 milioni di anni fa nello stato del Gujarat, in India. A descrivere questo enorme rettile sono gli scienziati dell’Istituto indiano di tecnologia Roorkee, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Scientific Reports per rendere noti i risultati del proprio lavoro.

Lo studio

Il team, guidato da Debajit Datta e Sunil Bajpai, ha scoperto i resti fossili della specie, che poteva raggiungere una lunghezza stimata tra gli 11 e i 15 metri. L’esemplare è stato recuperato all’interno della miniera di lignite di Panandhro, Kutch, ed è stato nominato sulla base del paese di ritrovamento e del mitico serpente al collo della divinità indu Shiva.

Gli autori hanno descritto 27 vertebre per lo più ben conservate, alcune delle quali articolate, che sembrano provenire da un animale adulto. I frammenti ossei misurano tra 37,5 e 62,7 millimetri di lunghezza e 62,4 e 111,4 millimetri di larghezza, suggerendo un corpo ampio e cilindrico.

Gli scienziati hanno quindi ipotizzato che l’esemplare di serpente gigante V. Indicus a cui appartenevano raggiungesse una lunghezza compresa tra 10,9 e 15,2 metri. Tali dimensioni sarebbero paragonabili alla specie estinta Titanoboa, ma gli studiosi precisano che sarà necessario condurre ulteriori approfondimenti per ottenere stime più precise delle fattezze dell’animale.

I ricercatori ipotizzano inoltre che il predatore preistorico cacciasse in modo lento, come le anaconda. V. Indicus, concludono gli autori, sembrerebbe appartenere alla famiglia madtsoiidae, esistita dal tardo Cretaceo al tardo Pleistocene, in un’ampia gamma di territori.

