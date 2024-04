In Sicilia temperature record tra fine marzo e inizio aprile, i DATI SIAS

MeteoWeb

Ieri 1° aprile, prima dell’ingresso sulla Sicilia di più fresche correnti occidentali, sono stati registrati dalla rete SIAS i valori massimi per il mese di aprile delle serie 2002-2023 su 10 stazioni delle 96 che compongono la rete: Agira (EN), Calascibetta (EN), Castelbuono (PA), Mistretta (ME), Nicosia (EN), Patti (ME), Petralia Sottana (ME), Pettineo (ME), Polizzi Generosa (PA), Torregrotta (ME). “Quest’ultima ha registrato una temperatura massima di 35,0°C, più tipica delle fasi torride estive che dell’inizio della primavera,” sottolinea il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano.

Anche se le serie SIAS sono molto brevi, “non appaiono molti, in passato, i casi in cui sono state registrate in quell’area della Sicilia temperature analoghe o superiori. Certamente possono essere citati i giorni 3 e 4 aprile 1932 (36,4 °C a Milazzo) e, il 9 aprile 1985 (36,5 °C a Scillato), non si possono escludere tuttavia che effetti localizzati come quello di ieri si siano verificati in altre date. La disomogeneità dei siti nelle serie a confronto non rende agevole un riscontro immediato,” evidenziano gli esperti SIAS.

Inoltre, ben 48 delle 96 stazioni della rete SIAS il 31 marzo 2024 “hanno stabilito il loro nuovo record di temperatura massima mensile per il mese di marzo dalla loro installazione, quasi per tutte risalente al 2002“. Per effetto dell’aria calda in quota, la stazione Linguaglossa Etna Nord a 1875 m s.l.m. con +17,6 °C ha stabilito il suo massimo valore di temperatura del mese di marzo della sua serie avviata solo nel 2013. Il massimo valore di +31,8°C sulla rete SIAS è stato registrato dalla stazione Torregrotta (ME), che ha superato il massimo valore mensile precedente di +30,9°C registrato il 22 marzo 2016. In quella occasione fu registrato il massimo valore assoluto di marzo dell’intera rete SIAS, +32,1°C, che questa volta non è stato invece superato.

Per quanto riguarda le precipitazioni del mese di marzo, gli esperti SIAS hanno spiegato: “Dopo che in alcune aree del territorio regionale nei mesi di gennaio e febbraio erano stati osservati accenni di recupero del deficit accumulato in precedenza, il mese di marzo ha fatto invece registrare praticamente su tutta la regione accumuli inferiori alla norma del mese“. L’anomalia delle precipitazioni “è stata tuttavia particolarmente marcata nelle aree già interessate in precedenza dai deficit più elevati, vale a dire la fascia ionica e le aree centrali, dove la pioggia caduta è stata talora meno del 20-30% di quella attesa in base alla climatologia“. Gli eventi più significativi e diffusi “si sono verificati nei primi 5 giorni del mese, mentre i pochi eventi successivi sono stati caratterizzati da perturbazioni atlantiche che hanno toccato l’Isola solo marginalmente, interessando invece latitudini più elevate“.

La media regionale delle piogge rilevate dalla rete SIAS, “pari a circa 36 mm, è stata praticamente la metà della norma mensile, che per il periodo 2002-2023 è stata pari a 73 mm. Come avvenuto spesso negli scorsi mesi, la tipologia di perturbazione, in prevalenza di origine atlantica, ha determinato una distribuzione territoriale delle piogge più favorevole per i settori tirrenico e occidentale. Il numero medio di giorni piovosi è stato prossimo a 6 (rispetto a un valore normale pari a 8,5), variabile tra i 10 giorni piovosi rilevati da alcune stazioni di Palermitano e Messinese e i 2 giorni della stazione Riposto (CT). Sulla rete SIAS il massimo accumulo mensile è stato registrato dalla stazione Monreale Vigna Api (PA) con 121,8 mm, mentre il massimo accumulo giornaliero di 47,8 mm è stato registrato il giorno 5 dalla stazione Naso (ME)“.

Nel complesso, le piogge del mese, “pur senza permettere una significativa ricostituzione delle riserve nel sistema degli invasi, hanno permesso almeno nella prima parte del mese una discreta sopravvivenza dei seminativi e delle foraggere nelle aree interessate dalle piogge più significative. Si è aggravata invece ulteriormente la situazione per i seminativi e le foraggere nelle aree centrali e sul settore ionico, dove le possibilità di recupero delle produzioni, anche in caso di piogge tardive, sono sempre più ridotte. Il deficit pluviometrico medio dal 1° settembre è ormai intorno a 350 mm per la provincia di Catania, di circa 300 mm per le province di Enna e Siracusa, lievemente inferiore per le province di Caltanissetta e Ragusa,” concludono gli esperti SIAS.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.