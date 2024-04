Contingente di soldati della Germania arriva in Lituania al confine con la Russia: “evento storico”

MeteoWeb

I leader lituani hanno salutato un “evento storico” quando lunedì la Germania ha iniziato a dispiegare truppe nel Paese baltico – membro della NATO – segnando la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che le forze tedesche saranno dislocate fuori dal Paese a lungo termine. È il primo dispiegamento permanente autonomo della Germania, non a rotazione come parte di una forza multinazionale.

Circa due dozzine di soldati sono arrivati in Lituania, gettando le basi per l’arrivo di altri 150 soldati nel corso dell’anno. Si prevede che il dispiegamento raggiungerà la sua piena forza di 5.000 unità entro la fine del 2027.

In base all’accordo, la Lituania sta preparando le basi militari per la brigata tedesca che sarà dispiegata in questo Stato baltico confinante con l’exclave russa di Kaliningrad a ovest e con la Bielorussia a est.

