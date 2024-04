Sospesa chemioterapia a bimba di 5 anni, non c’è più niente da fare. L’appello dei genitori: “Aiutateci a realizzare gli ultimi desideri”

MeteoWeb

Nel cuore di Faenza, un piccolo angelo di cinque anni combatte una battaglia titanica contro un nemico spietato: il neuroblastoma. Sara Cantagalli, con il suo sorriso radioso e gli occhi pieni di speranza, si trova ora ad affrontare una svolta drammatica nella sua lotta contro la malattia. Dopo due anni di coraggiosa resistenza e innumerevoli cicli di chemioterapia, i medici dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna hanno pronunciato una sentenza che ha scosso le fondamenta della famiglia Cantagalli: la sospensione della chemioterapia.

Il neuroblastoma di Sara

Il motivo di questa decisione spietata risiede nel fatto che il neuroblastoma, ormai al quarto stadio, ha dimostrato una resistenza inarrestabile alla terapia convenzionale. I medici, con il cuore spezzato, hanno dovuto ammettere che proseguire con la chemioterapia avrebbe significato infliggere ulteriori sofferenze a questa dolce bambina senza alcuna garanzia di successo. È stata una decisione difficile da accettare per i genitori di Sara, Mattia e Maria, che si sono visti costretti a lasciare i propri lavori per dedicarsi completamente alla cura della figlia.

Ma nonostante la drammaticità della situazione, c’è ancora una scintilla di speranza che brilla nel buio. I genitori di Sara hanno deciso di adottare un approccio diverso, concentrandosi non sulla lotta contro la malattia, ma sull’esaudire i desideri della loro preziosa bambina. E così è nata la lista dei desideri di Sara, una serie di sogni meravigliosi che includono esperienze straordinarie come volare in elicottero, cavalcare un cavallo, visitare l’Acquario di Genova, esplorare castelli e giardini incantati, sciare sulle montagne e divertirsi a Disneyland e Gardaland.

Gli ultimi desideri della piccola Sara

Questa lista di desideri è un rifugio di speranza e gioia per una bambina che ha dovuto affrontare più di quanto nessun bambino dovrebbe mai sopportare. E per fortuna, non sono soli in questa impresa. Un angelo custode si è presentato sotto forma di un volontario conosciuto come “Il Babbo Natale dei bambini“, che ha abbracciato la causa di Sara con tutto il cuore. Grazie alla generosità e alla solidarietà di persone provenienti da ogni angolo del mondo, una campagna di crowdfunding è stata lanciata per aiutare la famiglia Cantagalli a realizzare i sogni di Sara.

Finora, il sostegno è stato travolgente. Con oltre 30.000 euro raccolti, la speranza è diventata realtà. E oggi, mentre scriviamo queste parole, il primo sogno di Sara si sta avverando: cavalcare un cavallo a Berra, in provincia di Ferrara. È un momento di gioia e commozione per la famiglia Cantagalli, che vede la felicità scintillare negli occhi della loro bambina coraggiosa.

Ma questa è solo l’inizio di un viaggio straordinario. Grazie alla generosità di coloro che hanno aperto i loro cuori e le loro tasche per aiutare Sara, molti altri sogni potranno essere realizzati. Ogni giorno è una nuova avventura, e ogni sorriso di Sara è una vittoria contro il male che minaccia di oscurare la sua vita.

