Oltre i limiti: SpaceX batte il record di riutilizzo | FOTO

MeteoWeb

SpaceX ha nuovamente battuto il proprio record di riutilizzo dei razzi. Un razzo Falcon 9 ha lanciato 23 satelliti internet Starlink dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida alle 21:40 ora locale del 12 aprile, le 03:40 ora italiana del 13 aprile. È stato il 20º lancio per questo particolare primo stadio del Falcon 9, rappresentando un nuovo record di riutilizzo per l’azienda. La missione è decollata nel 43º anniversario del primo lancio dello Space Shuttle.

Come pianificato, il primo stadio del Falcon 9 è tornato sulla Terra per la 20ª volta, atterrando circa 8,5 minuti dopo il lancio sulla piattaforma galleggiante “A Shortfall of Gravitas”, che era posizionata nell’Oceano Atlantico al largo della costa della Florida.

Il secondo stadio del Falcon 9, nel frattempo, ha continuato a trasportare i 23 satelliti Starlink in orbita terrestre bassa (LEO). I veicoli spaziali sono stati dispiegati circa 65,5 minuti dopo il lancio.

Il fondatore e CEO di SpaceX, Elon Musk, vuole aiutare l’umanità a colonizzare Marte e raggiungere una varietà di altri ambiziosi traguardi esplorativi. Il riutilizzo dei razzi è una parte fondamentale di questa visione, contribuendo a ridurre i costi dei voli spaziali e aumentarne la frequenza. Quindi, i record di riutilizzo di SpaceX non tendono a durare a lungo. Il primato precedente, con 19 voli per un booster Falcon 9, è stato stabilito per la prima volta nel dicembre 2023 e poi ripetuto nel febbraio e marzo 2024.

SpaceX ha finora lanciato 38 missioni orbitali nel 2024. La maggior parte è stata dedicata alla costruzione della mega costellazione di banda larga Starlink, che attualmente conta quasi 5.650 satelliti operativi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.