Spettacolo celeste in vista: flusso di vento solare punta la Terra

Lo Space Weather Prediction Center della NOAA ha emesso un avviso per tempesta geomagnetica classe G1 per il 4 aprile, quando è previsto che un flusso di vento solare sfiorerà il campo magnetico della Terra. La tempesta potrebbe generare brillanti aurore boreali visibili a occhio nudo intorno al Circolo Polare Artico, con aurore fotografiche più deboli fino al confine tra Stati Uniti e Canada.

Cos’è il vento solare

Il vento solare è costituito da particelle cariche, principalmente protoni ed elettroni, emesse dal Sole. Queste particelle viaggiano attraverso lo Spazio a velocità molto elevate, portando con sé campo magnetico. Il vento solare può influenzare il nostro Sistema Solare e la Terra in diversi modi. Quando interagisce con il campo magnetico terrestre, crea le aurore boreali e australi. Inoltre, può causare tempeste solari che possono danneggiare satelliti, reti elettriche e sistemi di comunicazione sulla Terra. Gli scienziati osservano il vento solare tramite sonde spaziali e strumenti a terra per monitorarne l’attività e prevederne gli effetti sul nostro pianeta.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Una tempesta geomagnetica è un evento causato dall’interazione tra il vento solare e il campo magnetico della Terra. Quando particelle cariche ad alta energia, emesse dal Sole come parte del vento solare, raggiungono la magnetosfera terrestre, possono causare disturbi nella sua struttura e nel campo magnetico terrestre. Questo fenomeno è spesso associato alle espulsioni di massa coronale o alle tempeste solari. Durante una tempesta geomagnetica, l’arrivo di queste particelle può causare fluttuazioni nel campo magnetico terrestre, generando intensi spettacoli aurorali visibili nelle regioni polari. Tuttavia, le tempeste geomagnetiche possono anche produrre effetti negativi, come disturbi nelle comunicazioni radio, danni ai satelliti in orbita e interruzioni nelle reti elettriche.

Le tempeste geomagnetiche più intense possono avere impatti significativi sull’infrastruttura tecnologica e sui servizi di comunicazione e navigazione, quindi il monitoraggio e la previsione di questi eventi sono essenziali per mitigarne gli effetti.

Cosa sono le aurore

Le aurore sono fenomeni luminosi che si verificano nelle regioni polari della Terra. Sono il risultato dell’interazione tra particelle cariche ad alta energia, principalmente elettroni, provenienti dal vento solare e il campo magnetico terrestre. Quando queste particelle cariche entrano in contatto con la magnetosfera terrestre, vengono deviate verso i poli. Lungo il loro percorso, queste particelle collidevano con atomi e molecole nell’atmosfera terrestre, principalmente ossigeno e azoto. Durante queste collisioni, gli atomi eccitati rilasciano energia sotto forma di luce visibile, creando così le aurore. Appaiono come strisce luminose di varie tonalità di verde, rosso, viola e blu che danzano nel cielo notturno. La loro forma e intensità dipendono dall’attività solare e dalla composizione dell’atmosfera terrestre.

