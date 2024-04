Spiagge piene, il clima estivo spinge gli italiani al mare: domani il bis

MeteoWeb

Weekend estivo sull’Italia con temperature in forte aumento e cielo sereno che rendono mare e spiagge le mete più gettonate. E così, da Nord a Sud, con temperature massime sui +25-30°C, sono tante le persone che si sdraiano in spiaggia a prendere il sole e magari si concedono anche un bagno. Spiagge e lidi sono pieni dalla Liguria al Lazio, passando per Puglia e Sardegna in questo primo assaggi d’estate.

Tutto sold out in Liguria: da Ventimiglia alla Spezia, migliaia di turisti sono entrati in acqua, complice la temperatura del mare a +17°C e quella esterna che si aggira sui +25-26°C. Stessi valori dell’aria sul litorale romano, dove si vedono ombrelloni, lettini, primi tuffi e tintarelle. Tante presenze tra Ostia, Fregene e Fiumicino, sulle spiagge e sui lungomare.

Anche le spiagge pugliesi sono state prese d’assalto: dal Gargano al Salento, la presenza di bagnanti “va oltre ogni più rosea aspettativa visto il periodo, e noi ci stiamo attrezzando per offrire tutti i servizi”, dichiara Antonio Capacchione, Presidente del Silb, l’associazione che riunisce i gestori dei lidi balneari italiani. “Il caldo di oggi – aggiunge – ha spinto molte persone a riversarsi sul bagnasciuga per la prima tintarella e per i primi bagni: si avverte il desiderio di mare”.

Anche in Sicilia, il sole e il cielo azzurro hanno riempito i lidi. A Mondello, la spiaggia di Palermo, il mare è uno specchio turchese con centinaia di persone in costume a prendere il sole mentre altre fanno il bagno o girano in canoa. Stessa situazione nella zona di San Vito Lo Capo e Selinunte, nel Trapanese, e nella baia di Mazzarò, la frazione di Taormina, nel Messinese.

