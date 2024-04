Stiamo per scomparire? “Assistiamo alla sesta estinzione di massa”

MeteoWeb

Gli scienziati hanno documentato cinque importanti eventi di estinzione di massa nella storia della Terra, durante i quali almeno tre quarti della vita si sono estinti. Ma con gli esseri umani che distruggono gli habitat, sterminano le specie e cambiano il clima, ci troviamo ora in una sesta estinzione di massa?

La sesta estinzione di massa

Robert Cowie , professore di ricerca presso l’Università delle Hawaii, ha dichiarato a WordsSideKick.com che, in senso stretto, non è possibile dichiarare un’estinzione di massa finché non si verifica effettivamente, una volta che il 75% delle specie è scomparso.

Uno studio del 2022 condotto da Cowie e pubblicato sulla rivista Biological Reviews ha stimato che fino al 13% delle specie conosciute si sono estinte dal 1500, ben al di sotto della soglia di estinzione di massa del 75%.

“Non è ancora successo“, ha detto.

È il momento di estinguerci?

Alcuni ricercatori hanno stimato che raggiungeremo la soglia del 75% entro 10.000 anni, mentre altri studi hanno concluso che potremmo raggiungere questo triste traguardo in pochi secoli , con la possibilità di un periodo di tempo ancora più breve se le cose peggiorassero.

Secondo il Museo di Storia Naturale di Londra, le estinzioni di massa si verificano in un breve periodo geologico inferiore a 2,8 milioni di anni. I secoli o i millenni che potrebbero occorrere per raggiungere la soglia dell’estinzione di massa rientrano ampiamente in quel lasso di tempo. Quindi, se si considerano tali stime come predittive, i ricercatori possono sostenere che l’evento è già iniziato.

“Stiamo assistendo alla sesta estinzione di massa in tempo reale“, ha detto a WordsSideKick.com in una e-mail Anthony Barnosky , professore emerito di biologia integrativa presso l’Università della California, Berkeley.

L’accelerazione dell’estinzione

Gli studi hanno stimato che le specie si stanno attualmente estinguendo tra 100 e 1.000 volte più velocemente del normale tasso di estinzione di fondo, calcolato in base a quando le specie si evolvono e si estinguono nella documentazione fossile. “Penso che il tasso aumenterà man mano che distruggiamo una parte maggiore del pianeta“, ha detto Cowie.

“Abbiamo ucciso quasi il 70% degli animali selvatici del pianeta da quando sono nato“, ha detto Barnosky. “Ovviamente ciò non può andare avanti ancora a lungo senza che la sesta estinzione di massa diventi una realtà.”

Un rapporto del WWF del 2022 ha rilevato che le popolazioni di vertebrati monitorate di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci sono diminuite in media del 69% tra il 1970 e il 2018. Questa cifra è una media globale; L’America Latina ha registrato il declino regionale più elevato, con il 94%. Inoltre, quel numero non include le specie di invertebrati più numerose.

Mancano dati sul declino degli invertebrati, ma alcuni gruppi hanno subito perdite sconcertanti. Ad esempio, uno studio del 2015 scritto da Cowie e pubblicato sulla rivista Conservation Biology ha evidenziato il declino delle lumache Amastridae delle Hawaii a causa delle specie invasive e della perdita di habitat. Delle 282 specie che storicamente abitavano le Hawaii, i ricercatori hanno potuto confermare solo che 15 erano ancora vive. “Si tratta di un’estinzione di massa”, ha detto Cowie.

Barnosky ha descritto la decimazione della biodiversità e la crescente estinzione di massa come “la cattiva notizia”. Ma ha detto che non è troppo tardi per salvare la maggior parte delle specie in via di estinzione e quindi impedirci di raggiungere la sesta soglia di estinzione di massa.

“Anche se stiamo spazzando via popolazioni e specie in modo sorprendentemente veloce, non abbiamo ancora completato il lavoro“, ha detto Barnosky. “Abbiamo ancora la possibilità di cambiare le cose, ma la finestra di opportunità per farlo si sta chiudendo velocemente.”

