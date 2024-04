Allerta Meteo, supercelle impressionanti in Francia dopo il caldo anomalo: domani arriveranno in Pianura Padana

MeteoWeb

Un caldo record ha interessato ampie zone dell’Europa in questi giorni, con almeno 20 Paesi che hanno raggiunto la soglia dei +30°C, e siamo solo ad inizio aprile. Dopo il forte caldo, è alto il rischio di fenomeni estremi. Ne danno conferma le incredibili supercelle che si sono formate ieri, lunedì 8 aprile, nel nord della Francia. Sono legate al caldo record di questi giorni. Si tratta, infatti, di fenomeni tipicamente estivi che invece si verificano in grande anticipo per il caldo anomalo.

Il gruppo Sturmjäger NRW le ha catturate nel nord della Francia, quando il fronte freddo ha fatto il suo ingresso nel Paese. A sud della città di Auchel, il gruppo ha “intercettato un’imponente supercella, di cui abbiamo catturato la struttura perfetta. In alcuni scatti si vede addirittura il bordo sinistro della wall cloud. Abbiamo anche sperimentato grandine di circa 1-2cm di diametro e che era lontana dall’area più pesante! Successivamente, la supercella è stata sorpassata da un sistema temporalesco lineare e abbiamo osservato i fulmini dalla parte posteriore del sistema”, viene spiegato in un post su Facebook.

Gli stessi fenomeni potrebbero verificarsi domani in Pianura Padana, motivo per il quale l’attenzione deve essere molto alta per il rischio di fenomeni estremi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.