Spazio: la Svezia ha firmato gli Accordi Artemis

La Svezia ha firmato oggi gli Accordi Artemis che delineano le migliori pratiche per l’esplorazione spaziale responsabile, diventando il 2° Paese europeo ad aderire in 2 giorni. La NASA e il governo svedese hanno annunciato che la Svezia ha firmato gli accordi durante una cerimonia presso gli uffici governativi di Stoccolma. Mats Persson, Ministro svedese dell’Istruzione e della ricerca, ha firmato gli accordi insieme all’ambasciatore americano in Svezia, Erik D. Ramanathan.

“Aderendo agli Accordi Artemis, la Svezia rafforza la sua partnership spaziale strategica con gli Stati Uniti su aree di copertura spaziale come la ricerca spaziale svedese e l’industria spaziale, che a sua volta rafforza anche la capacità di difesa totale della Svezia,” ​​ha affermato Persson in una nota.

La Svezia è il 38° Paese a firmare gli Accordi e il 2° in 2 giorni, dopo la Svizzera, che ha firmato il 15 aprile durante una cerimonia presso la sede della NASA. Con l’adesione della Svezia, hanno aderito 14 dei 22 membri a pieno titolo dell’Agenzia Spaziale Europea, insieme a 13 dei 27 membri dell’Unione Europea.

“Le nostre nazioni hanno lavorato insieme per scoprire nuovi segreti nel nostro Sistema Solare e ora vi diamo il benvenuto in una coalizione globale impegnata ad esplorare i cieli in modo aperto, trasparente, responsabile e in pace,” ha dichiarato l’amministratore della NASA Bill Nelson in una nota. “Gli Stati Uniti e la Svezia condividono gli stessi principi fondamentali e siamo entusiasti di espandere questi principi al cosmo“.

Gli Accordi delineano le migliori pratiche intese ad attuare le disposizioni del Trattato sullo Spazio extra-atmosferico del 1967 e di altri accordi internazionali, nonché in altri settori come l’uso delle risorse spaziali e la condivisione di dati scientifici.

