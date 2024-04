Rivelate le tendenze del cancro, compresi i tipi più comuni di malattia e i maggiori fattori di rischio

MeteoWeb

Quasi il 40% degli americani riceverà una diagnosi di cancro ad un certo punto della propria vita, ma alcuni tipi sono più comuni di altri, mostrano le statistiche. USAFacts, un’organizzazione no-profit con sede a Washington che raccoglie dati governativi e li riporta, ha approfondito gli ultimi dati sul cancro per identificare le tendenze e ha condiviso i risultati con Fox News Digital.

I tipi di cancro più comuni

Dei 1,96 milioni di nuovi casi di cancro nel 2023, la metà erano costituiti da cinque tipi: cancro al seno (15%), cancro alla prostata (15%), cancro ai polmoni e ai bronchi (12%), cancro del colon-retto (8%) e tutti gli altri tipi (50%).

Tra i 609.820 decessi per cancro nel 2023, quasi la metà era costituita da cancro del polmone e dei bronchi (21%), cancro del colon-retto (9%), cancro del pancreas (8%) e cancro al seno (7%).

Il restante 55% dei decessi è stato attribuito ad altri tumori.

Mentre i casi di cancro sono complessivamente aumentati a causa della crescita della popolazione, la percentuale di persone a cui è stata diagnosticata la malattia e che muoiono a causa di questa malattia è diminuita.

“Tra il 2000 e il 2019, il tasso di incidenza – o il tasso di nuovi casi di cancro ogni 100.000 persone – è diminuito del 5,4%, mentre il tasso di mortalità annuale è diminuito di oltre il 26%“, afferma il rapporto.

“Ciò suggerisce miglioramenti nella prevenzione, individuazione e trattamento del cancro“, ha dichiarato a Fox News Digital il dottor Brett Osborn, neurologo della Florida ed esperto di longevità .

Osborn non è stato coinvolto nel rapporto, ma ha commentato i risultati.

Ecco cinque osservazioni straordinarie.

Rischio di cancro specifico di genere

Nel 2019, gli uomini avevano circa il 15,4% in più di probabilità di ricevere una nuova diagnosi di cancro e il 37,5% in più di probabilità di morire a causa della malattia rispetto alle donne.

Questo divario, tuttavia, si è ridotto dal 2000, quando il tasso di incidenza del cancro era più alto di oltre il 37% per gli uomini.

Per gli uomini, i tumori più comuni sono quelli della prostata, del polmone e del colon-retto , afferma il rapporto USAFacts.

Questi tipi costituivano il 50,8% dei nuovi casi di cancro e il 45,9% delle morti per cancro nel 2023 tra i maschi.

Tra le donne, i tipi più diffusi sono il cancro al seno, il cancro ai polmoni e il cancro del colon-retto.

Questi tre tipi comprendevano il 54,6% dei nuovi casi di cancro e il 50,1% dei decessi per cancro nel 2023 tra le donne.

Tassi di cancro tra i gruppi etnici

I bianchi americani hanno il più alto tasso di nuove diagnosi di cancro, seguiti dai neri americani non ispanici, afferma il rapporto.

Tra i decessi per cancro, tuttavia, i neri americani non ispanici sono quelli a più alto rischio.

Gli americani non ispanici delle isole dell’Asia/Pacifico hanno il rischio più basso di diagnosi e mortalità.

I tassi complessivi di incidenza del cancro sono diminuiti tra il 2000 e il 2019 per tutti i gruppi, ad eccezione degli indiani d’America e dei nativi dell’Alaska, che hanno registrato un aumento di quasi il 35% delle diagnosi.

“Sebbene sia difficile definire la ragione di queste disparità, i fattori che contribuiscono includono l’accesso all’assistenza sanitaria, le condizioni ambientali, i comportamenti legati allo stile di vita e la genetica“, afferma il rapporto.

Tassi di sopravvivenza al cancro

Il tasso di sopravvivenza al cancro a cinque anni è aumentato, passando dal 63,5% nel 2000 al 68,4% nel 2015 – e si prevede che continui la sua tendenza al rialzo.

“Questo miglioramento è merito di una migliore prevenzione, di una diagnosi precoce e di progressi nel trattamento“, secondo Osborn.

I tassi di sopravvivenza variano in base al tipo di cancro.

I tumori con il più alto tasso di sopravvivenza a cinque anni sono la tiroide (98,8%), il cancro alla prostata (96,5%), il cancro ai testicoli (95,7%), il cancro della pelle (93,6%) e il cancro al seno (91,0%).

“Va notato che le morti per cancro stimate nel 2023 non riflettono il tasso di sopravvivenza a cinque anni tra il 2015 e il 2020, poiché le morti nel 2023 potrebbero derivare da casi di cancro diagnosticati prima della finestra di cinque anni“, afferma il rapporto.

Età media alla diagnosi di cancro

Secondo il rapporto, l’età è il fattore di rischio più diffuso per una diagnosi di cancro.

I tassi di diagnosi aumentano costantemente per ogni decennio di vita.

Secondo i dati raccolti dal National Cancer Institute (NCI) tra il 2016 e il 2020, l’età media alla diagnosi è di 66 anni e l’età media alla morte è di 72 anni.

La malattia, tuttavia, può manifestarsi a qualsiasi età, motivo per cui gli esperti raccomandano screening precoci per ridurre i tassi di mortalità.

Importanza di vigilare contro l'”autocompiacimento”

Nonostante i miglioramenti nell’incidenza del cancro e nei tassi di mortalità, Osborn ha avvertito che gli americani “non dovrebbero lasciarsi cullare dall’autocompiacimento”.

“Secondo i dati del 2024 dell’American Cancer Society, l’incidenza di sei dei tumori più comuni – vale a dire quelli legati all’eccesso di peso corporeo, come quello dell’endometrio, del fegato, dei reni, del pancreas, del colon-retto e della mammella – è in aumento e può temperare il calo del tasso di mortalità in futuro“, ha avvertito.

L’aumento dei tassi di obesità negli Stati Uniti è un fattore diretto di cancro, ha indicato Osborn.

“Si stima che più di due adulti su cinque (42,4%) soffrano di obesità – una malattia porta al cancro – secondo i dati recenti del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases“, ha affermato Osborn.

“A meno che la situazione non venga invertita e l’epidemia di obesità non venga affrontata, la riduzione osservata del tasso annuale di nuovi tumori e della mortalità associata rallenterà e potenzialmente si estinguerà“, ha continuato.

“Si può solo sperare che non stiamo andando nella direzione sbagliata.”

USAFacts ha compilato il suo rapporto utilizzando i dati dell’NCI, dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e del Centro nazionale per le statistiche sanitarie (NCHS).

