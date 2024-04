Terremoti nel Fiorentino, ingegneri: “la prevenzione l’unica arma”

MeteoWeb

“I terremoti non si possono prevedere e le scosse rilevate in Mugello e Val di Bisenzio non fanno eccezione. Tuttavia ciò non significa che non ci si debba preparare a fenomeni simili: sono importanti gli accertamenti sui vecchi edifici e piccole misure anti-sismiche in casa”: è quanto ha dichiarato Giancarlo Fianchisti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, in riferimento alla sequenza sismica in Mugello e in Val di Bisenzio. ”Non è assolutamente da sottovalutare la revisione degli edifici – ha evidenziato l’esperto – specialmente per quelli più datati. Sarebbe una mossa preventiva potenzialmente determinante per i danni lasciati da un evento sismico. Non importa se non presentano evidenti deterioramenti o se costruiti in cemento armato: dovrebbero tutti essere sottoposti a controlli almeno ogni 50 anni”. ”Nelle nostre case, inoltre, potremmo adottare qualche accorgimento. A iniziare con i mobili che durante una scossa potrebbero cadere: fissare al muro gli armadi o le librerie in modo che restino fermi, o quantomeno non intralcino le vie d’uscita, è un salvavita. In secondo luogo consiglio di prepararsi a un eventuale piano di fuga, individuare le uscite sicure, gli oggetti da portare con sé, e i punti di raccolta all’esterno, che devono essere completamente sgombri e non sotto elementi architettonici che potrebbero cedere,” ha concluso Fianchisti.

“È opportuno assicurarsi che tutti i componenti della famiglia o gli inquilini conoscano le procedure di sicurezza in caso di terremoto, identificare le uscite di emergenza e pianificare un punto di raccolta sicuro,” ha aggiunto Marco Moricci, coordinatore della Commissione Area di Mugello Val di Sieve.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.